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    台中也有「鬼樓」？千越綠川大樓消防設備不合格未改善

    被稱為鬼樓的「千越綠川商業大樓」，消防設備不合格，未改善、也沒繳罰鍰。（記者張瑞楨攝）

    被稱為鬼樓的「千越綠川商業大樓」，消防設備不合格，未改善、也沒繳罰鍰。（記者張瑞楨攝）

    2021/10/15 12:50

    〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市城中城大樓昨天凌晨發生大火，造成46人死亡慘劇，台中市消防局今天初步清查，中市類似複合式大樓共計30處，其中，缺乏管理或消防設備嚴重不合格的大樓有兩處，其中，最知名的是有「鬼樓」之稱，豎立於中市車站前的「千越綠川商業大樓」，該大樓近期屢因消防設備不合格，被台中市政府消防局屢次裁罰，卻沒有改善，也沒有繳納罰鍰，消防局對此也深感頭痛。

    「千越綠川商業大樓」目前住戶極少，部分空間淪為廢墟，成為網紅拍攝探險影片的知名地點，斑駁的外表，被稱之為「鬼樓」，甚至還被納入「台灣十大鬼屋」之一，很難想像該大樓於1979年啟用時，是中市規模最大的購物中心與娛樂場所，樓頂還有旋轉餐廳，可飽覽中市夜景，裡面的餐廳、KTV、冰宮與迪斯可舞廳林立，卻也屢受火災衝擊。

    隨著中區自由路商圈沒落，這棟大樓於2005年被縱火後，整棟大樓閒置更嚴重，近年雖有拆除重建等政策，卻又因產權複雜等因素，至今仍無具體進展。

    台中市消防局指出，中市類似高雄市城中城大樓的複合式大樓共計30處，但缺乏管理，或無人管理的大樓卻極少，其中，比較知名的是「千越綠川商業大樓」，這棟大樓違反消防法（消防設備不合格），且經通知限期改善後逾期未改善，已連續處罰，並加重罰鍰至完全改善為止，並考慮用其他行政手段，用執行強制措施，維護公共安全。

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