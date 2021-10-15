研發多款電子元件 中興大學副教授賴盈至獲「年輕學者創新獎」

中興大學材料科學與工程學系副教授賴盈至榮獲財團法人傑出人才發展基金會「年輕學者創新獎」。（中興大學提供）

2021/10/15 10:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕電影「杯麵機器人」柔軟有觸覺的皮膚及「魔鬼終結者」中可塑形的液態金屬機器人，未來將有機會在生活中實現；38歲的中興大學材料科學與工程學系副教授賴盈至，投入軟性電子元件研發8年，2013年至今發表的國際論文達35篇，平均影響係數 （Impact Factor） 約18.75；近5年在中興大學發表國際文章達25篇，平均影響係數達19.69。9月榮獲財團法人傑出人才發展基金會「年輕學者創新獎」。

中興大學表示，賴盈至同時具備物理、材料、電子、化工等背景，從新的物理機制，配合材料開發、元件設計，到系統應用，建立台灣少數跨領域的實驗室，成功研發出多款突破性的電子元件。

如「有自主感測功能的軟性機器人」，如同人類皮膚，能主動感知外部刺激並即時作出反應；「可自修復又不需要電池的電子皮膚」，類似電鰻皮膚可產生20伏特電力、透明性達88%、可拉伸超過自身長度的1000%，承受500多次切割仍可自我修復；「可發電的液態金屬紡線」，可收集各種電器的電磁輻射與人體機械能，並將其轉換成電能提供機器運作。

未來實驗室將以新物理、新材料結合軟性電子、納米發電機、電子皮膚等方向，實現可自給自足的軟性裝置（如軟性機器人、穿戴電子等），收集內外部訊號、靠人體行動的供電、破損後可自我修復，近年已陸續有一些成果，但他認為未來軟性電子裝置的功能還可以再突破、再提升。

新一代電子裝置的開發將會對產業帶來革命性的改變，無論是穿載電子裝置、義肢、智能感測、新能源利用、人機介面等，應用面向相當廣泛。

賴盈至從學生時期到現在，一天待在實驗室的時間仍至少13小時，他鼓勵學生，要對自己有信心，找到獨特性、發揮強項，加上勤奮不懈，努力終能被認可。

中興大學表示，賴盈至畢業於交通大學材料系，輔修電子物理，台灣大學電子所博士，2013年先後至史丹佛大學化工系、比利時微電子研究中心、喬治亞理工學院材料系擔任訪問研究員及博士後研究員，2016年進入中興大學材料系任教。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法