研發多款電子元件 中興大學副教授賴盈至獲「年輕學者創新獎」
〔記者蘇金鳳／台中報導〕電影「杯麵機器人」柔軟有觸覺的皮膚及「魔鬼終結者」中可塑形的液態金屬機器人，未來將有機會在生活中實現；38歲的中興大學材料科學與工程學系副教授賴盈至，投入軟性電子元件研發8年，2013年至今發表的國際論文達35篇，平均影響係數 （Impact Factor） 約18.75；近5年在中興大學發表國際文章達25篇，平均影響係數達19.69。9月榮獲財團法人傑出人才發展基金會「年輕學者創新獎」。
中興大學表示，賴盈至同時具備物理、材料、電子、化工等背景，從新的物理機制，配合材料開發、元件設計，到系統應用，建立台灣少數跨領域的實驗室，成功研發出多款突破性的電子元件。
如「有自主感測功能的軟性機器人」，如同人類皮膚，能主動感知外部刺激並即時作出反應；「可自修復又不需要電池的電子皮膚」，類似電鰻皮膚可產生20伏特電力、透明性達88%、可拉伸超過自身長度的1000%，承受500多次切割仍可自我修復；「可發電的液態金屬紡線」，可收集各種電器的電磁輻射與人體機械能，並將其轉換成電能提供機器運作。
未來實驗室將以新物理、新材料結合軟性電子、納米發電機、電子皮膚等方向，實現可自給自足的軟性裝置（如軟性機器人、穿戴電子等），收集內外部訊號、靠人體行動的供電、破損後可自我修復，近年已陸續有一些成果，但他認為未來軟性電子裝置的功能還可以再突破、再提升。
新一代電子裝置的開發將會對產業帶來革命性的改變，無論是穿載電子裝置、義肢、智能感測、新能源利用、人機介面等，應用面向相當廣泛。
賴盈至從學生時期到現在，一天待在實驗室的時間仍至少13小時，他鼓勵學生，要對自己有信心，找到獨特性、發揮強項，加上勤奮不懈，努力終能被認可。
中興大學表示，賴盈至畢業於交通大學材料系，輔修電子物理，台灣大學電子所博士，2013年先後至史丹佛大學化工系、比利時微電子研究中心、喬治亞理工學院材料系擔任訪問研究員及博士後研究員，2016年進入中興大學材料系任教。