中打破2據點逮6少年「車手」 爸媽都說「我兒子很乖」

中打搜索兩處據點，發現「車手」宛如上班族，每天到據點待命，等候取款指示。（記者張瑞楨翻攝）

2021/10/15 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60多歲李姓婦人於今年6月，被假冒檢警人員的騙子取走上千萬元積蓄，刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）循線，於今年7至9月破獲兩個詐騙據點，逮捕葉姓與謝姓男子為首的車手集團17人，令警方詫異的是，竟有6人是少年犯，他們的父母陪同偵訊時，一再強調「我兒子很乖，只是被朋友帶壞」，警方估計台灣受騙人數達13人，金額超過5000萬元，但17人卻都說，「我們剛做不久，沒有賺到錢」。

中打（刑事警察局偵察第六大隊第二隊）於今年6月接獲李姓婦人報案，她接到自稱是「檢察官」的電話，指控她涉入刑事案件，要把財產存款交給地檢署「監管」，否則會被拘提入獄，這是老掉牙的騙術，但李婦深信不疑，前後8次把台幣800多萬元與40萬元人民幣（台幣約174萬元），依據指示放在住處巷口機車等處，由自稱是「地檢署專員」、「書記官」的年輕人取走，每次取款的車手都不一樣。

中打偵查時，今年7月於南投縣鹿谷鄉埋伏，當場逮捕1名假冒「地檢署專員」的少年，以及1名負責將贓款轉交上級的「收水手」，進一步於今年8月、9月中旬，於桃園市平鎮區、中壢區查獲兩處據點，各逮捕6、3人，這9人都是車手，卻宛如上班族，每天上午到據點「待命」，再依據指示，全台灣跑透透，假冒「地檢署專員」、「書記官」取款。

警方前後共逮捕17人，包括負責據點與該集團管理的葉姓男子（21歲）與謝姓男子（20歲），以及6名少年，此一詐騙集團的機房設於中國，騙徒從中國打電話假冒檢察官，向台灣民眾詐騙後，再指示台灣的兩處據點，派遣車手假冒「地檢署專員」、「書記官」取款，不過，這群車手騙徒都宣稱，「我們都剛做不久，都還沒賺到錢」。

中打調查，這6名少年都沒有就學，他們主要是在網路上，接獲「想不要賺錢發大財」的訊息，進而淪為車手，其父母親接獲警方通知，幾乎都宣稱「我兒子很乖」、「只是被朋友帶壞」，父母難以置信兒子會假冒「地檢署專員」、「書記官」去拿錢。

全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方裁定主嫌葉男以10萬元交保，謝男因毒品罪而入獄執行，共犯幹部6人獲准羈押，其餘以2萬元不等交保，至於6名少年犯，1人裁定收容，另5人責付家長帶回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中打今年7月於南投鹿谷，抓到1名「收水手」。（記者張瑞楨翻攝）

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