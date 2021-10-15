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    大安文化園區媽祖雕像 大甲媽應筊「選定石雕」

    觀光旅遊局局長韓育琪（中）擲筊挑選雕像材質。（記者張軒哲攝）

    觀光旅遊局局長韓育琪（中）擲筊挑選雕像材質。（記者張軒哲攝）

    2021/10/15 10:26

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安媽祖文化園區施工與規劃近年備受爭議，2017年竣工後，華美的建物基座與嶄新的空間、會議廳閒置，空有基座受到質疑已淪為「濱海蚊子館」。有善心人士出資捐贈銅像，鎮瀾宮今日上午舉行大安媽祖文化園區「媽祖神像」請示擲筊儀式，由石雕與青銅雕二選一，最後由石雕勝出，預計以2億元打造一尊高約25公尺雕像，盼讓媽祖文化園區成為海線觀光亮點。

    「大安媽祖園區」耗資6億5千多萬元興建，是大安區近年最重大建設，結合大安濱海樂園觀光，盼能帶動大安漁村觀光產業，媽祖文化園區規劃時，受到部分宗教團體質疑，基座完工後，因台中市議會已經決議未來媽祖雕像不能再動用市庫經費，由民間企業募款認養，基座遲遲無法迎來媽祖雕像鎮守。

    今日上午8點30分由台中市副市長黃國榮、秘書長黃崇典、觀光旅遊局局長韓育琪與大甲、大安、外埔區長、里長，鎮瀾宮副董事鄭銘坤齊聚，由韓育琪擲筊，經過五輪擲筊後，由青斗石石雕材質勝出。

    鄭銘坤說，因為有善心人士表態出資，但傾向打造青銅雕像，大安地區里長及居民則認為濱海風大，石雕較容易維護，媽祖也順應民意，最後選定石雕，這就是大甲媽靈驗的地方。

    觀旅局指出，市府原先規劃以花崗岩材質打造媽祖雕像，要將斷層帶要納入考量。如今有善心人士願意捐雕像，石雕質地堅固耐用，維護費用較低，但因為重量較重，高度約僅25公尺，較不符合基座比例。

    觀光旅遊局說明媽祖雕像材質。（記者張軒哲攝）

    觀光旅遊局說明媽祖雕像材質。（記者張軒哲攝）

    大安媽祖文化園區將打造石雕神像。（記者張軒哲攝）

    大安媽祖文化園區將打造石雕神像。（記者張軒哲攝）

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