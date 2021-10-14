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    中市快打站2.0南屯區砍半 里長竟被叫去推輪椅

    南屯區快打站設在精密園區的勞工服務中心，位置偏遠，里長批長者及市民施打不便，被罵翻。（里長提供）

    南屯區快打站設在精密園區的勞工服務中心，位置偏遠，里長批長者及市民施打不便，被罵翻。（里長提供）

    2021/10/14 23:00

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕第11期疫苗明天開打，由於疫苗分流施打，BNT疫苗施打地點在醫院及快打站接種，但南屯區在市區的黎明路、向上路、河南路等，數百棟大樓長者及市民，接種地點除了林新醫院，快打站2.0版只有2處，其中精密園區的勞工服務中心位置偏遠，民眾叫苦連天，里長也被罵翻，不少里長只開車接送，甚至還被里民叫去在快打站推輪椅，建議行政院中部聯合服務中心再設置一處快打站，才能便民快速施打。

    南屯區三和里長黃俊銘表示，南屯區快打站2.0版從原4處校園快打站減為2處，在精密園區的勞工服務中心、及慈濟台中靜思堂，但勞工服務中心地點太偏遠，以長者來說，溪東的新生、永綻、三厝、三和及黎明里，長者找不到路、坐計程車太遠，5個里長已經里民罵翻，甚至罵里長「憨慢」、「飯桶」連爭取快打站也要不到，而他也不但開車戴送，甚至還被里民叫去推輪椅。

    黃俊銘擔心，中市目前還有莫德納第2劑有67到65歲長者還未列冊到快打站施打，擔心開放長者施打又要被罵爆；現在快打站也開放未滿65歲民眾施打，也擔心太偏遠，民眾又反映不能就近施打，施打站數太少，希望市府能加開快打站。

    第11期疫苗15日明天開打，施打BNT疫苗第1劑及AZ第2劑，共有28萬劑疫苗，將在10月15到21日施打，考量全市醫療院所一週接種量能約17萬劑，全部疫苗難在一週內接種完，因此再開快打站，實施施打分流，由384家合約診所施打AZ疫苗第2劑，BNT疫苗則由39家合約醫院提供接種，並開放40處快打站及6家衛生所施打。

    第11期疫苗主要提供兩種對象，打第一劑提供BNT疫苗，對象包含B 44歲（含）以上、12至22歲民眾，以及18歲以上第九類對象；打第二劑提供AZ疫苗，對象為18歲以上民眾、7月30日（含）前已接種第一劑的54歲以上民眾。

    南屯區快打站設在精密園區的勞工服務中心，位置偏遠，里長批長者及市民施打不便，被罵翻。（里長提供）

    南屯區快打站設在精密園區的勞工服務中心，位置偏遠，里長批長者及市民施打不便，被罵翻。（里長提供）

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