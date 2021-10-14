當年曾撂倒鄭麗文！ 何欣純：情緒性謾罵是對民主最大傷害

何欣純直言鄭麗文針對性質詢的風格跟當年她的選舉手法一樣。圖為2012年蘇貞昌（左）幫何欣純（右）站台的畫面。（圖擷取自何欣純臉書）

2021/10/14 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前接受國民黨立委鄭麗文時，雙方爆發口角，這兩天藍綠雙方砲火猛烈，藍營更要求蘇貞昌道歉下台。對此，2012年在區域立委選舉中「撂倒」鄭麗文的民進黨立委何欣純，今天（14日）就直言鄭麗文「射靶式針對性」的質詢，跟當年她打選戰的手法一樣。

何欣純今天在臉書發文表示，「這兩天的新聞讓我想起...2012年，阿純第一次參選立委，當時的對手就是鄭麗文，馬英九的愛將。當年國民黨聲勢正好，選戰中鄭麗文挾著龐大黨的資源以及中央地方的行政優勢，以『刺客』之姿誓言拿下這個席次⋯當然，我沒有讓她如願。所以，她當時的選舉手法，我最清楚。」

何欣純感慨，年輕時的鄭麗文反國民黨、反威權、反對藍營對台灣設定的位置與未來，「那時的鄭麗文更是民進黨的一員，然而，為了某些因素，價值丶立場大轉彎，加入了國民黨。時隔至今，甚至變成現在的這個樣，為何會變這樣？大家不懂，那時與她激烈對戰的我，直到現在也還是不懂！」

最後何欣純直言，「國家安全丶國防自主，這是每一個國家政府必須要堅持守護的，也是蔡英文總統宣示的目標，但鄭麗文射靶式針對性的質詢，情緒性的謾罵指控，硬往蘇院長丶蔡總統身上貼標籤，是對台灣民主最大的傷害，因為民主絕對不是貼標籤或扭曲言論！」

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