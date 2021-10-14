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    台中確診女台商逛百貨週年慶 市府慢半拍才公布

    台中市議員江肇國批評台中市政府防疫已鬆懈，擔心台中市防疫已出現漏洞。（資料照）

    台中市議員江肇國批評台中市政府防疫已鬆懈，擔心台中市防疫已出現漏洞。（資料照）

    2021/10/14 19:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央流行疫情指揮中心昨天公布境外移入病例中，其中1人是從印尼入境的50多歲台中女台商（案16423），台北市衛生局今天也公布足跡，確診者跑遍台北大安區，逛明曜百貨、住神旺飯店，11日回台中到大遠百無印良品購物，大遠百已在12日獲知疫調結果做清消，台中市衛生局卻未主動公布，直到有媒體詢才私下透露。而大遠百正值週年慶，加上之前雙十購物人潮多，不少消費者事後得知擔心陷於危險之中，台中市議員江肇國痛批市府防疫已鬆懈，防疫作為更是慢半拍、落後。

    衛生局公布案16423可傳染期10月9日、10日與人自行駕車到台北、10月11日到大遠百的無印良品中百門市購物。據了解，業者在10月12日晚上收到專櫃廠商通知，大遠百當天閉店後大消毒，13日就正常營業。

    台中市衛生局也早就得知案16423在雙十連假的10月11日逛台中大遠百，卻遲未公布，直到台北市政府公布足跡，確診女台商在9、10日住神旺、逛明曜百貨，明曜13日也停業，但她也到台中大遠百，台中市卻遲未對外公布。

    台中市衛生局防疫慢半拍，也未對外說明確診者曾到無印良品中百門市購物，只說確診者全程戴口罩，足跡全面清消，匡列5名家人為接觸者（4個台中、1個台北），已居家隔離並安排採檢，PCR結果均為陰性，但資訊不公布，遲了2天才在媒體詢問後才透露。

    江肇國質疑，台中市府防疫號稱「疫調到哪裡，就公布到哪裡」，卻早已鬆懈，防疫除了疫調確實，也必須盡早公布疫調結果，避免民眾涉足，但這次可看出隨著疫情趨緩，政府防疫逐漸解封，但這是人民生活解封，而非政府防疫解封，但台中市政府防疫已鬆懈，擔心台中市防疫已出現漏洞。

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