聲援陳柏惟！民主前輩陪走一程 吳澧培坐輪椅來相挺

立委張廖萬堅（右三）、市議員鄭功進（右二）及兒子鄭紹頡（左二）、市議員林祈烽（右一）、以及總統府資政姚嘉文（右四）、前資政吳澧培（坐輪椅者），都到場陪陳柏惟（左三）走一段路。（記者何宗翰攝）

2021/10/14 18:55

〔記者何宗翰／台中報導〕反惡罷！立委陳柏惟「100小時民主最後一哩路」徒步行動，今天下午4點從大肚區沙田路一段出發，預計晚間走到大肚萬興宮，與大肚鄉親及本土社團舉辦座談會，立委張廖萬堅、市議員鄭功進父子、市議員林祈烽及總統府資政姚嘉文、前資政吳澧培等人都到場力挺。

「腳有點痠，但沒事。」陳柏惟說，今天就是慢慢走，民代每天都在跑行程，過去都是點對點，只是今天把它串連成一條線，畫成一個面，希望透過這樣的方式，邀請大家跟他一起認識這個選區，放慢腳步看看這個地方。

張廖萬堅說，柏惟的選區就在隔壁，好幾件事情都有重疊，經常在棒壘球社團看到他的身影，不久前才一起去霧峰會勘棒球場，看他和球員、教練互動，完全沒有第一屆委員生澀的樣子，也很訝異他在第一年的兩個會期，馬上就拿到公督盟評鑑的優秀委員，「罷免這樣的委員，不是報復性罷免什麼才是？」

姚嘉文今天專程從彰化來，他稱讚說，柏惟很優秀，當選之後表現很好，民主理念、本土理念都一樣，當然要支持。

坐著輪椅前來的吳澧培說，陳柏惟會被罷免，他認為跟立委當得好不好沒關係，罷免根本是一開始就預謀好了。他說，看到國民黨兩個選主席的，選完就馬上跑下來，他認為這是中國共產黨利用國民黨的地方勢力，要來統戰台灣的手段。

議員鄭功進也帶著要接棒參選下屆市議員的兒子鄭紹頡到場，拿手機幫他和陳柏惟、吳澧培、姚嘉文等人合照，留下民主傳承的珍貴紀錄。

媒體問到刪Q總部指控陳柏惟財產申報不實，曾在高雄成立創意公司卻未申報？陳柏惟澄清，當時申請時不知道民代不能經營公司，這家公司成立後一直都沒有營運，也沒有接過任何案子，到今天都沒有動過。

關於顏寬恒在臉書發出限時動態，痛批陳柏惟在立法院反對加購國際認證4000萬劑疫苗，連自己做過的事情都不敢承認，更指控「長輩打不到疫苗，都是因為你的反對票所造成的結果」。

陳柏惟對此回應，當時的氛圍就是國民黨每個人都在大力鼓吹中國疫苗，連前主席洪秀柱都跑去中國打疫苗，根據兩岸關係條例，進出口商品經專案許可還是可以購買管制項目，如果立法院決議通過要購買國外疫苗，又沒有排除中國，立委就可以要求依這項決議進口中國疫苗，因此第一時間擋下來，就是要排除中國。

坐著輪椅前來的前總統府資政吳澧培，也加入步行行列。（記者何宗翰攝）

步行途中不時會遇到支持者加油打氣。（記者何宗翰攝）

議員鄭功進也帶著要接棒參選下屆市議員的兒子鄭紹頡到場，並拿手機幫他和民主前輩們合照。（記者何宗翰攝）

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