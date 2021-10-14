惠來厝好宅動工 民進黨議員批盧秀燕指中央設宅1戶未落成混淆視聽

中市西屯區惠來厝好宅動工，民進黨不滿盧秀燕「中央社宅1戶都未落成」說法，痛批混淆視聽。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/14 15:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府今天舉行「惠來厝段好宅新建工程動土」，民進黨多位市議員痛批，台中市長盧秀燕在動土典禮致詞時指中央社宅1戶都未落成，並向中央喊話「加油」的說法是說謊、混淆視聽，惠來厝段社宅用地明明是國有土地，中央也以最快速度撥用，在前市長林佳龍任內即已規劃，盧秀燕只為搶功勞、搶政績而說謊，抹煞中央及林佳龍的行政作為，非常不可取。

市議員陳淑華指出，盧秀燕一上任，宣示要在任內「完工」5008戶社會住宅，並在市府新聞稿及個人臉書張貼。陳淑華痛批，在她質詢市府跳票，確定無法在2022年前完工，盧秀燕立即將「完工」改口成「規劃、興建、完工」，真是官字兩個口。

陳淑華說，社會住宅是總統蔡英文重大政見，西屯區的國安段是台糖土地；惠來厝段是國有財產署土地，在林佳龍市長時即已撥用，西屯區兩個社會住宅規劃案，都在林佳龍任內啟動規劃並逐步取得土地使用權。

陳淑華批評盧秀燕放假消息混肴視聽，惠來厝段社宅用地明明是國有土地，中央也以最快速度撥用，在林前市長任內即已規劃，盧秀燕只為搶功勞、搶政績而說謊，抹煞中央及林佳龍的行政作為，非常不可取。

陳淑華說，近2年受到國際資金寬鬆及疫情影響，物價一直上漲、房價飆，但台中市政府的社會住宅進度明顯落後，至少延宕兩年，社會住宅興建速度趕不上建商炒房的速度。台中市房價所得比頻頻創新高，第一季房價所得比超過10倍，年輕人只能望屋興嘆。

市議員江肇國強調，盧市長大量賣市地掩蓋社宅進度落後的事實，除了攬前朝的功勞，根本沒有一戶社宅是出自盧市府的規劃，竟然還刻意誤導市民、混淆視聽，真的是有功自己攬，有過推中央。

江肇國表示，中央社會住宅計劃分為兩期推動，第一期是2016到2020年，中央責任在於協助提供土地給地方政府興建，2020到2024年的第二期，才是中央開始進行國有地的自建，並不是像盧市長所說的「1戶都還沒落成」。

江肇國表示，盧秀燕上任之後社宅興建進度落後，還變賣相關土地，完全無心於居住正義的落實。現在還抹黑中央，罪責蔡英文總統，江肇國痛批，這完全是做賊喊抓賊，真的是「很敢講」，用謊言掩飾自己的無能！

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