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    重陽節中捷公司贈購物袋不到1小時索取一空 長輩不滿白跑

    中捷公司重陽節送持敬老愛心卡的長輩購物袋，但一大早就被索取一空，長輩不滿白跑。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司重陽節送持敬老愛心卡的長輩購物袋，但一大早就被索取一空，長輩不滿白跑。（記者蘇金鳳攝）

    2021/10/14 13:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷公司為了慶祝今天九九重陽節，特別贈送給持有敬老愛心卡的長輩們中捷購物袋或食物袋二選一，沒想到一下子就被索取一空，很多長輩撲空拿不到非常氣惱，認為既然要送就要準備多一點，害老人家坐捷運白跑一趟。

    中捷公司表示，今天在捷運市政府站辦理的重陽節敬老活動，是由中捷公司主辦，主要是希望長者出來走走，公司提供購物袋和食物袋小贈品表達心意，感謝大家熱烈支持，長者到場非常踴躍，中捷公司準備的1500份購物袋和食物袋在10點就贈送完畢，造成長者到場卻無法獲得小贈品，中捷公司表示歉意，之後公司辦理相關活動，會檢討改進。

    今天是重陽節，中捷公司原本為表達敬老的一番心意，準備了中捷購物袋或食物袋二選一，讓長輩可在今天上午９點至下午４點，到市政站來索取。

    豈料長輩不但索取踴躍，還有人揪團前往索取，致使小禮物10點就被索取一空，長輩對自己白跑一趟相當不滿，覺得既然要送就準備多一點，而站務人員也相當無奈，頻頻向長者說道歉。

    市議員周永鴻表示，今天上午就有長輩向他反映，而且不只市區，還有潭子甚至大里的長者都抱怨跑到捷運市府站結果空手而歸，捷運公司只準備1500份禮品，顯然低估長者們想體驗捷運並領取禮品的意願，反而讓敬老變成懲罰長輩。

    有一對從北屯來的老夫妻表示，近10點搭捷運時就有廣播說已送完，但想著想著反正都來了，就到市政站下車試試看運氣，不過，還是有不知情長輩上月台後才知道沒有，非常生氣。

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