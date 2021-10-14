為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    13歲過動兒遭阿嬤勒斃 生前曾接受過早療服務

    阿嬤於案發前與孫子同住這處透天厝。（記者歐素美攝）

    阿嬤於案發前與孫子同住這處透天厝。（記者歐素美攝）

    2021/10/14 13:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市驚傳人倫悲劇，潭子一位陳姓阿嬤獨力照顧亡子留下的2名孫子，疑似有過動症的13歲長孫上週發病嘶吼攻擊，阿嬤心力交瘁持繩索將他勒斃，據了解，死者領有極重度多重障礙手冊，其父母多年前過世，家庭領有身障補助及遺屬津貼，死者也曾接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案。

    另1名就讀小學3年級的小孫子，沒有疾病，也無社會局服務紀錄，不過數年前阿嬤曾因獨留小孫子（未滿6歲）在家而接受親職教育處分，平日照顧上也有親屬往來提供家庭支持。

    這名阿嬤的兒子與媳婦多年前過世，遺留一對孫子由阿嬤隔代教養，由於長孫過動，也有智力、語言等多重障礙，領有極重度多重障礙手冊，長期照顧下來心力交瘁。

    由於法院已裁定羈押阿嬤，社會局表示，小孩孫子目前交由親屬照顧，學校端將提供輔導，社工也會持續觀察評估孩子的身心影響，提供諮商輔導服務。

    社會局表示，死者接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，阿嬤也曾提及長孫的情緒及行為已由學校端輔導室提供協助，但她在照顧上仍備感負荷，社工因此與祖母討論使用行為輔導服務以及照顧者支持服務 ，但祖母婉拒社工訪視，無意願使用其他照顧服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲劇！長年照顧心力交瘁 阿嬤勒死13歲過動孫羈押
    2021/10/14 11:51

    悲劇！長年照顧心力交瘁 阿嬤勒死13歲過動孫羈押
    嬤氣到打包孫子衣服要丟掉！她成夾心餅求助 網力挺婆婆作法
    2021/10/07 17:02

    嬤氣到打包孫子衣服要丟掉！她成夾心餅求助 網力挺婆婆作法
    不滿孫子被踢倒 阿公手推掌摑男童頭傷流鼻血
    2021/10/07 14:41

    不滿孫子被踢倒 阿公手推掌摑男童頭傷流鼻血
    帶孫出門車禍 骨折外公「超有愛舉動」感動1.5萬名網友
    2021/09/11 00:55

    帶孫出門車禍 骨折外公「超有愛舉動」感動1.5萬名網友
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播