13歲過動兒遭阿嬤勒斃 生前曾接受過早療服務

阿嬤於案發前與孫子同住這處透天厝。（記者歐素美攝）

2021/10/14 13:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市驚傳人倫悲劇，潭子一位陳姓阿嬤獨力照顧亡子留下的2名孫子，疑似有過動症的13歲長孫上週發病嘶吼攻擊，阿嬤心力交瘁持繩索將他勒斃，據了解，死者領有極重度多重障礙手冊，其父母多年前過世，家庭領有身障補助及遺屬津貼，死者也曾接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案。

另1名就讀小學3年級的小孫子，沒有疾病，也無社會局服務紀錄，不過數年前阿嬤曾因獨留小孫子（未滿6歲）在家而接受親職教育處分，平日照顧上也有親屬往來提供家庭支持。

這名阿嬤的兒子與媳婦多年前過世，遺留一對孫子由阿嬤隔代教養，由於長孫過動，也有智力、語言等多重障礙，領有極重度多重障礙手冊，長期照顧下來心力交瘁。

由於法院已裁定羈押阿嬤，社會局表示，小孩孫子目前交由親屬照顧，學校端將提供輔導，社工也會持續觀察評估孩子的身心影響，提供諮商輔導服務。

社會局表示，死者接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，阿嬤也曾提及長孫的情緒及行為已由學校端輔導室提供協助，但她在照顧上仍備感負荷，社工因此與祖母討論使用行為輔導服務以及照顧者支持服務 ，但祖母婉拒社工訪視，無意願使用其他照顧服務。

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