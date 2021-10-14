台中潭子阿嬤勒斃13歲孫子！男童父母雙亡身世惹人憐

男童住家目前人去樓空。（記者歐素美攝）

2021/10/14 12:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區發生一起阿嬤勒死13歲孫子的人倫悲劇！男童患有智能障礙及過動症，父親早年癌症死亡，母親疑抑鬱也因火車事故身亡，由阿嬤單獨撫養他及就讀國小三年級的弟弟，不料，阿嬤疑因心力交瘁，失手勒死男童，警方依殺人罪嫌移送，弟弟也由社會局安置，目前由姑姑照料。

這起事件發生在本月8日，患有過動症及智能障礙等重度精神障礙的13歲男童，由73歲的陳姓阿嬤獨自撫養。因男童有重度精神障礙，每天早上需服藥才能上學，10月8日上午，阿嬤叫他吃藥，他不肯吃，還大聲尖叫，阿嬤可能心力交瘁、一時情緒失控，用彈力繩勒住男童脖子，然後自行外出，90分鐘後返家，發現男童已氣絕身亡倒在客廳，雖趕緊打119報案，惜仍回天乏術，警方依殺人罪將阿嬤移送，檢察官聲請羈押。

附近鄰居表示，男童的父親因癌症於多年前去世，母親隨後也疑抑鬱因火車事故身亡，留下男童及弟弟2人，後來就由阿嬤撫養，男童就讀國中、弟弟就讀國小3年級，男童因過動及智能障礙，經常會失控尖叫，不過，平常看到鄰居也會打招呼，稱呼「阿婆」等。男童的阿公住神岡區，男童的姑姑也經常會到潭子探視2名男童及阿嬤，對於發生這起人倫悲劇，鄰居都覺得很遺憾，男童身世很可憐。

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