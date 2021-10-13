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    日市議員挺3Q遭中施壓 台灣基進：面對惡霸中國義不容辭

    日本神戶市議員上畠寛弘日前公開表態挺3Q陳柏惟後，傳遭中國施壓。（基進提供）

    日本神戶市議員上畠寛弘日前公開表態挺3Q陳柏惟後，傳遭中國施壓。（基進提供）

    2021/10/13 22:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕日本神戶市議員上畠寛弘日前公開表態挺3Q陳柏惟後，傳遭中國施壓，台灣基進質疑這到底是巧合，還是又一齣「別讓中共不開心」的戰狼外交爛戲？強調面對世界惡霸中國，基進義不容辭挺上畠議員！

    基進指出，日前挺3Q的上畠議員在受到施壓後表示:「日台彼此間的羈絆不滅，不會向中國屈服」；從日本議員表態，到中國官媒央視主動鼓勵國民黨投入罷免，甚至中國領事館主動出面施壓挺柏惟的日本政治人物，再再顯示這場罷免案全世界都在看，也多少牽動東亞政治變化的槓桿。

    基進表示，上畠議員的個人背景非常友台反共，25歲當選日本最年輕市議員，近期參選時，甚至直接把支持台灣參與國際活動、反中國打壓人權寫在政見裡，去年就推動神戶市議會通過支持台灣加入WHO與ICAO提案，並代表寫信給立法院長游錫堃，他對台灣的國會政治現況及中國滲透台灣狀況都很了解，甚至看得比很多台灣人還清楚。

    基進批判中國，在世界範圍輸出專制，讓民主國家的人民必須因為這位「老大哥」而自我審查、無法自由表態，陳柏惟的罷免案，同樣因為地方勢力的介入，而造成人民自我審查。

    基進強調，今天台灣、日本的人民，能百花齊放各種政治聲音，就是因為擁有民主這件武器，也是對抗中國的武器。

    基進聲明，這次上畠議員挺3Q的舉動遭到中國政治霸凌，台灣作為日本堅定的民主盟友，也應站出來相挺，民主不只是台灣最大公約數，更是台灣與東亞盟邦的公約數。

    基進感謝上畠議員聲援在台灣反惡罷，面對世界惡霸中國，也義不容辭挺上畠議員！

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