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    罷免方批不關心民生 陳柏惟細數爭取海淡機組、協調中火降載…

    立委陳柏惟出席罷免案公辦電視說明會。（記者廖耀東攝）

    立委陳柏惟出席罷免案公辦電視說明會。（記者廖耀東攝）

    2021/10/13 21:24

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟罷免案今晚舉行公辦電視說明會，罷免方楊文元指控陳柏惟不關心缺水、中火等民生問題，以及反對採購疫苗、開放萊豬進校園等，陳柏惟則對於罷免方讓他有機會說明表示感謝，希望鄉親10月23日將他留在立法院，繼續為大家服務。

    今天說明會採兩輪方式舉行，較晚上場的陳柏惟，針對罷免提案領銜人楊文元的指控一一提出說明。楊文元說他們是「小蝦米對上大鯨魚」，陳柏惟則說，從罷免方所懸掛的看板數量，還有文宣一換再換，相信所有鄉親都可以判斷，誰的資源比較多，誰是小蝦米，誰是大鯨魚？

    罷免方批評陳柏惟，台中缺水時什麼事都沒有做，陳柏惟說，其實他爭取設立海淡機組，而且就是設在台中電廠，另外也爭取工地開放地下水供民眾使用，說他不關心缺水非事實。

    另外，罷免方指稱他對於中火空污都不關心，且選前開出春節停機一天卻跳票，陳柏惟強調，民意代表是政府和民眾溝通的橋梁，不是人民說什麼就完全照做，他上任後針對此問題和經濟部協調，了解中火需要電力調度無法停機一天，但是在他協調下，2020年春節降載量卻是2019年的100倍，說他不關心非事實。

    至於罷免方說他贊成萊豬進校園，陳柏惟說，開放不代表就要吃，而是雙方公平交易，而且校園早就限制只能用國產豬，修法加上不能用美豬，根本是多此一舉，用此將他扣上贊成萊豬進校園的帽子，實在不公平。

    罷免方另外指他反對採購疫苗，他強調，當時很多國民黨人都在鼓吹採購中國疫苗，而且國民黨是用突襲式的方式提案，他要求的是反對採購中國疫苗，因為提案並沒有排除中國，所以他無法贊成，並說反對疫苗是會下地獄的，用此宣傳他反對採購疫苗並非事實。

    陳柏惟最後說，當上立委後，別人坐的椅子有四隻腳，他的椅子只有一隻腳，隨時都會東倒西歪，所以他每天如履薄冰、兢兢業業，對方說他賭博，但他沒有，因為他有不起訴書，因此拜託鄉親10月23日將他留在立法院，繼續為大家服務。

    會後，陳柏惟對於自己的表現打了6、70分，認為「中規中矩」。

    陳柏惟今天參加台中市選委會舉辦的罷免公辦電視說明會，對於指控一一提出澄清。（記者陳建志攝）

    陳柏惟今天參加台中市選委會舉辦的罷免公辦電視說明會，對於指控一一提出澄清。（記者陳建志攝）

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