顏寬恒當「刪Ｑ義工」 台教會長：自肥行為

台灣教授協會今在立法院召開「反對霸凌陳柏惟 挺優秀立委問政」記者會。（記者楊丞彧攝）

2021/10/13 19:53

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案下週六投票，各界也紛紛發聲「反惡罷」，台灣教授協會今在立院舉辦「反對霸凌陳柏惟 挺優秀立委問政」記者會，律師黃帝穎表示，台灣民主走到今日面對有三大敵人，而這次罷免案則是三大敵人三合一出現，這是台灣民主非常危急的一戰，他與教授呼籲年輕人要勇敢返鄉，向三合一敵人說不。

黃帝穎指出，台灣民主的三大敵人，一是中國滲透與政治干預，中國官媒央視可以對台灣民主程序下政治定調，中國的干預與指導棋非常清楚；二是黨國威權遺緒與造謠抹黑，從國民黨主席朱立倫講的「三零立委」，到國民黨市議員說陳柏惟已經有高雄市府位置，造謠非常清楚，而在台中第二選區更加嚴重；三是黑金派系政治。

黃帝穎解釋，所謂的黑金派系政治，上司法院裁判書檢索，打顏清標、顏寬恒名字輸入，都可以看到他們過去的判決，知道他們過去的角色。黑金的派系的政治復辟，迎合國共的政治操作，這些都是當前台灣遇到的民主危機；而台灣民主的三大敵人，在這次罷免案變成三合一的敵人。

黃帝穎也提到，當前國際情勢，美、日、印、澳、歐盟等國家，清楚聲援台灣民主，他們反對中國獨裁擴張。而現在台中第二選區，面對民主的三合一敵人，要清楚地做出價值選擇：是要跟國際同步捍衛台灣民主，還是要讓國共支持的黑金政治復辟。

黃帝穎強調，這不是陳柏惟的位置的問題，而是台灣民主非常危急的一戰，這一戰要打敗民主的三合一敵人，他呼籲年輕人要勇敢返鄉，向三合一敵人說不。

台教會會長許文堂也說，這樣的「惡罷」風氣不能繼續下去，並直指顏寬恒自稱是義工，但事實上是利害關係人，如果陳柏惟被罷免，接下來就是顏出馬競選，就是自肥的行為。

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