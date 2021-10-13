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    台中6大特色社區推「文化伴手禮」 宅在家也能吃到在地味

    台中揪特色社區推「文化伴手禮」，宅在家也能吃到在地味。（記者蘇孟娟攝）

    台中揪特色社區推「文化伴手禮」，宅在家也能吃到在地味。（記者蘇孟娟攝）

    2021/10/13 18:15

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕受疫情影響，台中市人氣很旺的深度社區文化之旅停辦，台中市文化局為讓民眾認識地方特色社區，揪6大社區在地物產及文創品等推出4類「文化伴手禮」，每款禮盒都有地方特有的故事及產物，讓民眾宅在家不出遊也能吃到在地味及文化故事，另類推廣在地特色。

    台中市推動社區總體營造多年，推廣在地文化、介紹社區的人文歷史、自然風貌，各社區也發展出豐富的社區產業及產品，往年文化局均推出社區深度文化之旅，活動常常秒殺，但受到今年疫情影響，文化之旅停辦，考量疫情趨緩，經濟要振興，社區也需要鼓勵，特地推出「文化伴手禮」。

    文化局揪6大社區10餘項產物設計包括「祈福回味」禮盒，內含桂圓、麥芽糖、麻荖及土地公悠遊卡；「微醺旅人」禮盒則有紅酒、芒果乾、乳酪絲及海線文創品；「果香旬味」禮盒有各式果乾，飽含社區的自然風味；「舊城滋味」禮盒有經典的太陽餅、羅氏秋水茶、舊城故事漫畫與鳳梨乾。

    文化局指出，所有產品皆來自在地社區，包括大雅區麥鄉休閒農業觀光協會、神岡區溪洲社區、外埔區農業創生協會、清水區牛罵頭文化協進會、霧峰區桐林社區及臺中市幸福三寶文創產業合作協會等。

    神岡溪洲社區理事長王明洲表示，往年的社區深度文化之旅，帶外地民眾到社區玩、品嚐社區美食與體驗在地文化，對社區產業的發展很有幫助，很高興文化局推出文化伴手禮活動，讓社區的特色產品得以推廣，讓更多民眾看到、認識社區文化，希望疫情趨緩後，吸引民眾再度走進社區探訪。

    文化局表示，詳細資訊可上台中市社造推動網/社區產業/社區伴手禮網站查詢，或上臉書搜尋「台中社造基地」，所有產品都是季節限定，售完為止。

    「祈福回味」禮盒，內含桂圓、麥芽糖、麻荖及土地公悠遊卡。（記者蘇孟娟攝）

    「祈福回味」禮盒，內含桂圓、麥芽糖、麻荖及土地公悠遊卡。（記者蘇孟娟攝）

    「微醺旅人」禮盒則有紅酒、芒果乾、乳酪絲及海線文創品。（記者蘇孟娟攝）

    「微醺旅人」禮盒則有紅酒、芒果乾、乳酪絲及海線文創品。（記者蘇孟娟攝）

    「果香旬味」禮盒有各式果乾，飽含社區的自然風味。（記者蘇孟娟攝）

    「果香旬味」禮盒有各式果乾，飽含社區的自然風味。（記者蘇孟娟攝）

    「舊城滋味」禮盒有經典的太陽餅、羅氏秋水茶、舊城故事漫畫與鳳梨乾。（記者蘇孟娟攝）

    「舊城滋味」禮盒有經典的太陽餅、羅氏秋水茶、舊城故事漫畫與鳳梨乾。（記者蘇孟娟攝）

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