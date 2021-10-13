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    陳柏惟霧峰徒步 立委郭國文現身相挺阻「惡罷」

    陳柏惟（左）今天開始徒步選區100小時行程，台南市立委郭國文（右）特別到霧峰陪走。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟（左）今天開始徒步選區100小時行程，台南市立委郭國文（右）特別到霧峰陪走。（記者陳建志翻攝）

    2021/10/13 18:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟力抗罷免，今天展開徒步選區100小時行程，一早從烏日出發，民進黨台中市黨部主委李天生、市議員林德宇、張家銨等多名綠營政治人物都出面陪走相挺，台南市立委郭國文今天下午也到霧峰陪著陳柏惟一起走，幫他加油，郭國文也在臉書發文說，當年團結力抗韓流，這次10月23日要一起力阻「惡罷」，為台灣民主爭一口氣。

    2019年台南立委補選，民進黨遭逢2018年縣市長選舉敗選，韓流橫掃，氣勢正低迷時，郭國文對上國民黨謝龍介選情緊繃，除了「賴神」賴清德當時全力輔選，陳柏惟也曾陪他直播打空戰郭國文，最後以3000多票之差驚險拿下勝利。

    郭國文今天專程北上台中，陪著陳柏惟在霧峰走一段路，兩人行經霧峰福新路時，看到兩旁的香米田，陳柏惟還跟他介紹霧峰好吃的香米，以及營造黑翅鳶棲息環境的友善農法，沿途不少民眾都跟徒步隊伍揮手喊加油！

    郭國文也在臉書發文說，2019年立委補選時，陳柏惟陪他直播了整個晚上，今天特別來陪他走一段路，非常理解他的心情，沉重但堅強。當年大家團結力抗韓流，10月23日更要一起力阻「惡罷」，並要陳柏惟加油，不但要脫困，更要終結亂象，再次為台灣民主爭一口氣。

    台南市立委郭國文（右）今天到台中霧峰陪陳柏惟（左）走一段路，兩人相互擁抱加油！（擷取自郭國文臉書）

    台南市立委郭國文（右）今天到台中霧峰陪陳柏惟（左）走一段路，兩人相互擁抱加油！（擷取自郭國文臉書）

    陳柏惟（右2）今天開始徒步選區100小時行程，民進黨台南市立委郭國文（左2）、台中市議員李天生（左1）、林德宇（右1）都到場陪走相挺。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟（右2）今天開始徒步選區100小時行程，民進黨台南市立委郭國文（左2）、台中市議員李天生（左1）、林德宇（右1）都到場陪走相挺。（記者陳建志翻攝）

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