台灣之恥！詐騙機手升格到土耳其創業 3年詐中國人2億

警方逮捕何姓主嫌及成員共11名涉案人。（記者許國楨翻攝）

2021/10/13 18:08

〔記者許國楨／台中報導〕台灣之恥！刑事局中部打擊犯罪中心今天（13日）宣布破獲一個跨境詐騙集團，該集團以台灣為據點，以「高報酬」及「有管道打疫苗」為誘因，招募具有經驗機手至土耳其機房，專事詐騙中國民眾，3年多來詐得近2億元，警方長期監控，上月一舉逮捕何姓金主及返台成員，最近全案由檢方偵結提起公訴，何嫌及女會計等4人仍羈押中。

刑事局中打第五隊日前獲報，一個跨境電信詐欺集團於全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻時期，陸續招募台灣及其他國籍的成員擔任詐欺機房機手，以偽裝短期旅遊或打工的方式出境至土耳其伊斯坦堡，承租當地別墅作為「一、二、三線」詐欺機房據點，使用的仍是假檢警老哏，向害人謊稱個資外洩進而詐騙匯款，專詐騙中國人民。

報請台中地檢署檢察官黃芝瑋指揮偵辦，與台中市刑大、第三、烏日警分局、高雄市新興警分局成立專案小組，調查發現，該集團以41歲何姓男子為首擔任金主，他在2019年間出資1000萬元，在台灣召募成員後，向特定旅行社業者訂購機票及辦理簽證後安排機手前往土耳其境外機房。

且何姓男子開出7至8％的抽成做為酬勞，每個機房的機手至少都可抽成數十萬至上百萬元，除高報酬，加上有管道打疫苗為誘因，吸引成員加入，在土耳其長期維持超過20名機手，確保詐騙工作運行順暢，經長期蒐證，專案小組在上月收網，持搜索票兵分多路，前往屏東、台中、新竹、桃園等地攻堅。

警方除在44歲張姓女會計的住處，查扣2300餘萬元的贓款，並查扣手機、平版、筆電、隨身碟、點鈔機、存摺、金融卡、教戰手冊等贓證物，共帶回何男等7男4女共11名涉案人，沒有詐欺相關前科的何嫌在落網後坦認，過去曾擔任詐欺機房的機手，但都未被查獲過，累積了一筆財富後才自己跳出來擔任金主，且平常生活十分低調，沒有花天酒地或購豪宅、名車的豪奢行徑，

警方訊後將全案依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌送辦，檢方聲押何等9人裁定獲准，最近偵結起訴，目前全案仍在台中地院審理中，地院也認定仍有共犯在逃，繼續羈押何與張姓女會計等4人。

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警方查扣手機、電腦、現金等贓證物。（記者許國楨翻攝）

光贓款警方就查扣2300餘萬。（記者許國楨翻攝）

刑事局中打今召開記者會，大隊長吳東文說明案情。（記者許國楨翻攝）

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