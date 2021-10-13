民進黨台中市長人選產生方式未定 地方黨部建議有意願者會商

民進黨中市長產生方式遲未定，基層憂慮，頻向中市黨部反映擔心影響市長及市議員選舉。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/13 12:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長人選產生方式何時確定？基層黨員及支持者相當焦慮，頻頻要求地方黨部應向黨中央建議及早決定產生方法，若太晚決定，不但市長之位難以收復，也會影響市議員選舉，中市黨部主委李天生證實接獲相當多基層反映不安，他將向中央建議，應儘早邀請有意願選中市長的人商談，不要再讓來讓去，喪失先機。

面對台中市長盧秀燕高民調，基層都憂心民進黨中市長人選遲未出，將來會很難選，外傳立法院副院長蔡其昌並不畏戰，有意參選，但礙於前市長林佳龍是否參選的態度，讓蔡其昌遲未表態。

而立委何欣純上週六則勇於表示，若黨中央需要她則會全力以赴，但也呼籲黨中央要儘快公佈人選產生方式，道盡了民進黨基層的苦惱。

民進黨中市黨部主委李天生表示，民進黨人才濟濟，而傳出有意要選市長的人，除了日前何欣純表示，黨中央若要她選，會全力以赴，其他如前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌都未明確表態，讓來讓去的態度，但基層擔心喪失先機。

李天生強調，他已接獲許多基層的反映，因此他會向黨中央反映，不要等到明年過完年再決定，應先邀請目前傳出有意參選的人選如蔡其昌、林佳龍、何欣純，甚至黃國書、張廖萬堅、蘇嘉全都可以，至中央黨部談一談，看人選的產生是否要初選還是徵召，以安支持者的心。

民進黨中市議員陳淑華便表示，頻頻接獲基層民意反映，認為黨中央應盡快決定中市長人選產生方式，國民黨下屆市長人選一定是盧秀燕，但是距離明年市長選舉只剩1年，民進黨人選遲未定，基層真的非常憂慮，擔心輸在起跑點上。

邱素貞也表示，距離明年市長及市議員選舉雖還有一年，但還是應該要趕快把人選決定下來，讓要選市長的人可以早一點跑行程，達到母雞帶小雞的效果。

不過，跟蔡其昌同屬新系的張耀中則表示，基層真的不必焦慮，就他所知道檯面上傳出可能是台中市長人選的人，不但優秀，平時跑基層非常勤，可以隨時就位，不用擔心喪失先機的問題。

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