民進黨中市黨公職動員 力挺陳柏惟

民進黨中市議員陳世凱在臉書力挺陳柏惟。（擷取陳世凱臉書）

2021/10/13 11:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離罷免台灣基進黨陳柏惟的投票日只剩下10天，外界一直以為民進黨並未動員相助，中市黨部主委李天生今天強調，黨中央早己下令各黨公職要力挺陳柏惟，不但全國各黨籍立委發臉書力挺，台中市各黨籍市議員也協助陳柏惟辦座談會，身兼黨主席的總統蔡英文，也可能會在這幾天公開表達力挺陳柏惟。

10月23日台中市立委第二選區將舉行罷免台灣基進黨的立委陳柏惟投票日，陳柏惟現正展開100小時的反惡罷步行，對於外界認為民進黨並沒有全力協助陳柏惟反罷免，民進黨台中市黨部主委李天生今天表示，黨中央早就下令各黨公職要力挺陳柏惟。

李天生強調，國民黨一直在訕笑總統蔡英文未出面如同力挺黃捷一樣來力挺陳柏惟，但是據他了解，蔡英文最近就會公開表態力挺陳柏惟。

此外，李天生表示，台中市各黨公職早就在力挺陳柏惟，不但台中市籍的立委頻頻為陳柏惟發聲，沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰5個選區市議員陳世凱、張家鞍、楊典忠、王立任、林德宇也協助辦理座談會，他自己是霧峰大里的市議員，也是到霧峰幫忙拉票，請選民去投下反對的一票。

至於空戰，李天生表示，陳柏惟的空戰很強，原則上是不需要協助，但是很多公職都主動在臉書上呼籲中二選區的選民們10月23日去投票反罷免。

李天生表示，這幾天市議會剛好在休會，陳柏惟今天從烏日步行到霧峰，他就是到陳柏惟霧峰服務處為陳柏惟助講，其他選區的黨籍市議員也是如此。

民進黨台中市議員楊典忠在臉書PO文力挺陳柏惟。（擷取楊典忠臉書）

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