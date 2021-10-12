五倍券振興了！ 台中多家餐廳客滿營收翻紅

溫十八台中溫體牛火鍋在五倍券效應，加開中午用餐時，帶動3至4成業績，訂位客滿。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/12 23:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情趨緩，振興五倍券8日上路，首遇雙十國慶連假，餐廳趁著這波熱潮推出許多優惠，成功吸引人潮回流，餐廳營收翻紅，新天地中部3家餐廳五倍券營收約200萬、築間餐飲集團全台餐廳營收更有約500萬，帶動業績成長約3成。

築間餐飲集團旗下6品牌包括築間幸運鍋物、燒肉smile、有之和牛鍋物放題等品牌，推出使用五倍券結帳即可只要領取幸福護照能隔天使用（限平日使用），雙十連假帶來五倍券營收約500萬，帶動業績成長約3成。

新天地餐飲集團加碼五倍券推出新天地好康券換購加值下，中部3家分店有接近200萬的五倍券營收，帶動業績2成以上，業者表示，因5倍券3000元可換購好康券5000元，持振興券5000元即可換購新天地好康券10000元，限量1000本，五倍券發放8日發放首日，吸引近百人換購。

今年甫獲米其林必比登推薦榮耀的菇神鍋物，也看準疫後商機，前進市區展店，五倍券或現金付款享滿千送500元，滿2000元就送1000元餐券優惠，也成功吸引饕客，台中市、新社及鹿谷店都客滿，顧客得排隊進場，業者說，目前收到的紙本五倍券不多，顧客刷卡占多數，數位綁訂五倍券，餐廳也無法得知，但受到五倍券加碼及連假效應，餐廳業績翻紅，隨著領券者增加，看好商機。

位於七期市政路上的「溫十八」台中溫體牛火鍋，五倍券營收也有20萬，在五倍券效應下，加開中午用餐時，帶動3至4成業績，訂位客滿，營業時間到晚上10點，9點多還有顧客在候位，業績強強滾，業者提供五倍券可以找零服務，連假後也推出周周快閃加購禮，10月15至22日來店消費套餐，可享原價逾千元的「波士頓龍蝦」每隻加購價499元；10月23至30日「愛爾蘭玫瑰蟹」每隻加購價499元，連假後繼續吸客。

阿秋大肥鵝推出持5倍實體券來店消費滿額送活龍蝦、或小肥鵝，雙十連假3天五倍券營收約10萬元，業績上升1、2成。

五倍券點燃商機，台中飯店餐廳營收成長。（記者蔡淑媛攝）

今年甫獲米其林必比登推薦榮耀的菇神鍋物，看準疫後商機，前進市區展店，在五倍券效益下一開店業績長紅。（記者蔡淑媛攝）

新天地餐廳在五倍券上路後民眾換購加值好康券，大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

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