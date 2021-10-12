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    「台中FUN新玩」遊程 首日買1送1賣出1100套

    「台中FUN新玩」以「百年韻味」遊霧峰林家花園的遊程最受歡迎。（觀旅局提供）

    「台中FUN新玩」以「百年韻味」遊霧峰林家花園的遊程最受歡迎。（觀旅局提供）

    2021/10/12 22:56

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局推出創新體驗遊程「台中FUN新玩」，共有10條路線遊程，今天進行首賣，7小時共售出1100多套，其中，尤以「百年韻味」住長榮桂冠飯店、遊霧峰林家花園的行程最受消費者青睞，民眾在下訂後4小時完成付訂，即可享「買一送一」優惠。台中市觀光旅遊局表示，首賣成績不錯，後續仍有努力空間，這項活動將持續至12月，民眾錯過「買一送一」，還是可使用振興券買遊程，仍可抵1000元團費，兩人同行再各折200元。

    振興券10月8日發放，觀旅局為吸引民眾到台中消費，整合旅行業及在地商家等推出「台中Fun新玩」遊程，在台中山、海、屯、都區，共推出10條創新體驗的2日遊程，包括「海線漫遊」、「一湯入魂」、「浪漫濕地」、「美食獵人」、「城中散策」、「科技饗宴」、「百年韻味」、「紫戀情迷」、「單車採果趣」、「山林美境」等主題，內容豐富多元。

    這10條旅遊遊程，單人收費3999、4999、5999到6699元不等，可由北中南部出發，觀旅局今天上午10點到下許5點首日開賣，民眾持挀興券訂購可享「買一送一」，而且不限數量，結果7小時共賣出1100多套遊程，其中尤以「百年韻味」賣出150多套，最受歡迎。

    觀旅局表示，錯過首賣，民眾只要在12月25日前持振興券訂購行程，仍可享1000元折扣等優惠，還有機會參加振興專案抽獎。

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