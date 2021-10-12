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    山友怒了！網美勝地鳶嘴山 驚見登山客站山尖表演噴火

    台中市和平區鳶嘴山近年成為網美拍照勝地，山友卻發現有人在山尖上表演吐火，火焰甚至掉落山壁上。（圖取自靠北登山大小事）

    台中市和平區鳶嘴山近年成為網美拍照勝地，山友卻發現有人在山尖上表演吐火，火焰甚至掉落山壁上。（圖取自靠北登山大小事）

    2021/10/12 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市和平區中坑里與博愛里交界處鳶嘴山，近年成為網美拍照勝地，不過，山友發現竟有人在山尖上表演吐火，火焰甚至掉落山壁上，照片曝光令許多山友們全怒了，對此，拍照的攝影師表達歉意。

    臉書社團「靠北登山大小事」有網友投訴，在社群平台Instagram看見1名攝影師近日貼出照片，鏡頭前方1名男子登上鳶嘴山，手持著火炬，從口中吐出揮發性液體，在山尖表演吐火特技，部分著火液體也掉落在山壁上，在藍天之下景象雖然壯觀，卻對四周一望無際的山林構成潛在威脅。

    山友認為，此舉恐觸犯《森林保護辦法》第12條規定，森林區域及森林保護區內不得引火；另根據《森林法》第53條，或放火導致森林火災，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

    對此，拍照的攝影師對本報表示，與友人10月5日到事發地點登山，為紀念此行並留下紀錄，在山頂上噴火留影，使用的燃料為煤油，屬於高燃點易揮發的液體，有與現場遊客講解後才拍攝，事後也有妥善處理，但此舉確實為錯誤示範，為此深感歉意，已將照片下架，攝影師感謝山友的批評、指教，稱未來將謹慎杜絕相同事件再度發生。

    拍照的攝影師對本報表示，此舉確實為錯誤示範，為此深感歉意，感謝山友的批評、指教，未來將謹慎杜絕相同事件再度發生。（圖取自靠北登山大小事）

    拍照的攝影師對本報表示，此舉確實為錯誤示範，為此深感歉意，感謝山友的批評、指教，未來將謹慎杜絕相同事件再度發生。（圖取自靠北登山大小事）

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