五倍券點燃商機 台中飯店營收成長

大毅老爺酒店在五倍券加持下，提升業績，隨著領券民眾增加，加上住房優惠及綁定城市遊程，訂房將再增加。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/12 20:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情趨緩，振興五倍券8日上路，首遇雙十國慶連假，飯店趁著這波熱潮推出許多優惠，成功吸引人潮回流，大型飯店住宿率幾乎客滿，提升業績2、3成，餐廳復甦力道更強，各家業者都有亮眼成績，業績翻紅。

中華民國旅館全聯會副理事長、台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，飯店旅館雙十連假住宿率約8、9成以上，但連假後熱潮降溫，估計五倍券仍有6、7成仍會用在民生必須產業，如餐飲、超市、賣場最先受惠，旅宿業待11月國旅券上路及政府團體旅遊補助後才有明顯效益。

後疫情時代，五倍券效益發威，長榮飯店表示，五倍券一上路，一個上午來電詢問住房多達200多通，預定振興五重奏住房優惠專案最熱銷達154間，每房每晚只要3099元起，不限金額使用五倍券付款，就可以依房型折抵房價300至500元，雙十連假使用五倍券就有約20萬，估計五倍券熱潮可提升2、3成住房，飯店餐廳推出「滿千送3000元振興券」活動，咖啡廳自助百匯訂位明顯提高，不少客人直接以五倍券支付餐費。

福華飯店在雙十連假住宿幾近滿房，五倍券營收約占當日營收2至3成，部分民眾綁定數位，刷卡入住的民眾意願及詢問率提高約4成，整體假日住房進逼滿房；永豐棧在雙十連假也幾乎滿房，餐廳也都客滿，成長3成以上，住房與餐飲使用五倍券的比例也占約2成。

裕元酒店在五倍券加碼效應，營收增加2至3成，連假後搭配台中購物節再祭出雙重優惠，餐宿消費滿就摸獎機會，當日消費累積5000可抽獎，有iPhone13、商務客房住宿券與映景觀餐廳法式套餐兌換券等獎項。

大毅指出，五倍券紙本發放後已經收到的訂房約成長12%左右，飯店除推出住房優惠，也綁定城市遊程已許多顧客詢問，隨著領券愈多及國旅券加碼，預計應可帶動訂房的市場。另飯店五倍券加碼住房專案還有續住一晚只要1500元的優惠，有帶動客人在訂房時選擇三天兩夜。

大毅老爺酒店在五倍券加持下，提升業績，隨著領券民眾增加，加上住房優惠及綁定城市遊程，訂房將再增加。（記者蔡淑媛攝）

永豐棧酒站推出五倍券加碼優惠，雙十連假幾乎滿房。（飯店提供）

裕元飯店為五倍券連假間的營收增加2~3成。（飯店提供）

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