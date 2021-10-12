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    高中學習歷程檔案還有未爆彈？僑泰高中校長盼徹底解決

    僑泰高中有學生因廠商疏失，上傳的「高中學習歷程檔案」遺失，校長温順德指出，前後3次告知學校的數量越來越多，質疑清查不徹底。（記者陳建志攝）

    僑泰高中有學生因廠商疏失，上傳的「高中學習歷程檔案」遺失，校長温順德指出，前後3次告知學校的數量越來越多，質疑清查不徹底。（記者陳建志攝）

    2021/10/12 20:11

    〔記者陳建志／台中報導〕攸關升學權益的「高中學習歷程檔案」，日前因教育部委外廠商操作失誤，造成全國80多間學校、7000多名學生的資料遺失，緊急通知學生補上傳資料。不過，僑泰高中校長温順德指出，從9月23日到10月6日共通知學校3次，結果要求上傳的資料越來越多，讓人質疑還有未爆彈，明年4月大學申請資料上傳時，若屆時才發現還有人資料遺失沒察覺，將嚴重影響學生權益，教育部應要求廠商徹底重新盤點，確認遺失數量，一勞永逸解決。

    温順德說，9月23日晚間接獲承包廠商通知，學生上傳平台檔案共有200多件遺失，到了27日廠商再告知，全校遺失資料總數，課程檔案56件，多元表現286件，趕緊要求學生重傳，原以為問題已經解決，沒想到10月6日國教署最速件來函，詳列遺失檔案清單，經和9月27日清單比對，赫然發現課程檔案遺失竟又多出72件，多元表現也多了2件，等於3次通知的數量都不一樣，清查是否落實讓人擔憂。

    為了一勞永逸解決，温順德建議教育部應該要求廠商重新盤點，確認各校遺失件數，訂定周延善後辦法，並召集受害學校代表說明完整處理流程，訂出最後上傳截止日期，屆時若還有未能完成學校，則派專人到校輔導，才是徹底解決的做法。

    温順德說，明年4月申請入學，考生將勾稽上傳，作為校系參酌資料，若屆時才發現還有學生的檔案遺失沒察覺，恐嚴重影響學生權益，屆時責任誰來扛？希望教育部體認事情的嚴重性，進行系統性檢討，找出檔案遺失真相，並防堵資安破口，避免類似狀況再次上演。

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