5倍券+抽現金催出消費力 台中購物節2天登陸逾2億

搶振興券商機，台中購物節加碼抽現金兩日創逾2億登錄消費力。（圖：市府提供）

2021/10/12 18:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府搭配中央振興5倍券發放，10日登場的「2021台中購物節」活動，設計加碼抽現金獎，趕上雙十連假及振興券領用效應，活動開跑兩日已創近2億消費登錄金額，比去年大幅成長，市府有信心今年可望創下突破百億消費登錄金額。

台中市購物節自10月10日起至12月9日舉行，配合5倍券8日領用，台中市府追加3.5億，加碼推出現金抽獎活動，打出天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元、每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅抽獎；並增加市民專屬抽獎獎項，每週額外加碼抽2組「市民限定」的10萬元獎項及每月抽1名「市民限定」的100萬元現金大獎。

台中市長盧秀燕指出，「台中購物節」活動10日開跑，截至今日，購物節APP下載數已突破52萬，累積消費登錄金額更近2億元，為全國目前APP下載率流行榜第1名，顯見民眾對於加碼中央振興5倍券及第3屆台中購物節有強大興趣，展現驚人的消費力。

盧秀燕說，市府從前年開始創辦台中購物節拚經濟，今年碰到中央發放振興5倍券，加乘效果更大，台中市所發的現金是全國最大，相關獎項也不斷加碼，歡迎民眾到台中消費登錄抽大獎。

台中市經發局去年統計台中購物節起跑首日登錄發票金額為200萬元，到第5日累積登錄消費金額達4千萬元，今年才起跑兩日就達到近2億登錄金額， 台中市經發局長張峯源指出，中央振興5倍券10月8日上路，市府配合5倍券發放期程，將購物節活動選定在雙十節起跑，已破前兩屆台中購物節紀錄，有信心此屆消費金額可突破百億元。

不過，台中市議員賴佳微指出，台中購物節開跑至今第3天，已接獲不少民眾反映發票無法登錄，甚至有民眾在購物節臉書反應客服電話打不通，賴佳微指出，購物節都已經辦第3年，竟還發生跟前兩年一樣的狀況，影響民眾抽獎權利，市府應儘速要求廠商解決民眾的問題。

經發局指出，台中購物節APP中，若發票紀錄顯示狀態為「驗證中」，表示該發票已登錄APP，待店家將發票資訊回傳至財政部財政資訊中心驗證，即會轉入正式發票紀錄，發票驗證後即可參與抽獎；因近日進線詢問電話多，以致部分民眾暫時無法聯繫上客服，已請廠商改善客服流程。

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