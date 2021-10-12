剛領五倍券就遺失 警靠「這招」比對物歸原主

民眾撿到范男遺失的五倍券熱心送到警局，警員急中生智，陪他到超商找出留存的簽名標籤比對吻合、確認，物歸主。（記者陳建志翻攝）

2021/10/12 17:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區范姓居民8日開心領五倍券，沒想到剛領到就遺失，幸好被熱心民眾撿到送到警察局，但沒有辨識方式，一度讓員警苦惱如何找到失主。隔天范男到警局詢問是否有人撿到五倍券？警方靈機一動，詢問是到哪間超商領取？到超商在店員協助下比對標籤條碼，果然超商存根與五倍券封袋上殘存條碼吻合，確認五倍券是范男所有，順利發還。

霧峰分局萬豐派出所警員林瑞龍8日晚間6點多受理報案，熱心民眾在霧峰中正路撿到目個未拆封五倍券。員警依據拾獲處地緣關係，到附近超商詢問，但店員說，無法僅憑五倍券封袋查詢失主資料。

隔天范姓男子到派出所詢問有沒人撿到五倍券？警員林瑞龍急中生智，詢問范男是在哪間超商領取？陪同到到領券超商，詢問店員是否可協助辨認標籤條碼。店員依據領取時間，細心找出標籤存根和簽名，一比對果然和封袋上殘留的條碼標籤吻合，確認五倍券是范男所有，警方依程序發還給他。

范男說，五倍券等同現金，也沒有任何記號，任何人撿到都可用，原已不抱找回希望，沒想到有熱心民眾拾獲，加上員警協助，讓他找回可以補貼家用的五倍券，真的很感謝。

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