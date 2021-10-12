陳柏惟明起步行100小時 早上6點從烏日服務處出發

罷免案倒數，立委陳柏惟將在選區步行100小時。（記者何宗翰攝）

2021/10/12 15:59

〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟罷免案投票倒數，陳柏惟今天宣布，明天起將步行100小時，早上6點從他第一個設立的烏日服務處出發，走12小時經烏日溪南到霧峰，要在選區內走完民主最後一哩路，邀請關心這次罷免案的民眾一起加入，也強調從罷免案開始就是一場「熱戰」，呼籲選民10月23日投下不同意罷免的一票。

陳柏惟說，《百年追求》一書講述台灣民主的故事，台灣人第一個誕生的民主政府就在大肚王國，後來霧峰林家、省議會、台灣民眾黨的誕生，都是和我們這個選區有關，百年追求就是台中第二選區的縮影，這次步行是給自己和民眾的願望和禮物，時代走到這裡，應該用基進態度展現時代力量，邀請有智慧的台灣民眾共同推進民主進步。

「最後這段時間全台灣都在看，我們會用走到最後一刻，我們會戰勝欺負民主的人。」陳柏惟說，他的個性是迎難而上，每次都做和民調不一樣的路，過去不敢做的，大家不敢走的，我們披荊斬棘來做，結果讓選區的民眾決定。明天晚上6點有個罷免案說明會，會針對對手的罷免理由跟大家解釋，再說明上任後做了什麼。

針對新北市議員林金結說，高雄市長陳其邁已安排一個位置，罷免通過的話，讓陳柏惟回去。對此陳柏惟表示，民意代表是個責任，不是單獨一個工作、職位，揣測對方動機，第一希望造謠，讓支持者有武器可以攻擊，第二可能很想去高雄上班，不管怎樣，這是最純粹的造謠，選舉奧步，呼籲對方自重。

針對「刪Q總部」指出，陳柏惟光上電視節目時間就高達近170個小時，這些時間如果先前就用來地方走踏，現在也就不用那麼痛苦了。對此陳柏惟說，如果要在意這些時數，中國國民黨黨內要自清的人可能更多，他早上在立院問政，下午在電視上論政，把政治理念及攻防議題澄清，晚上回到地方跑行程，陪媽媽吃飯，這麼孝順的人，罷免他幹嘛？

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