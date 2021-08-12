中市府每年補助公車業者20億 公車運輸量卻減少

中市市府每年補助公車業者20億，但是公車運輸量卻減少，市議員李中要求市府檢討。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/12 20:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民大眾運輸搭乘率相當低，中市議員李中今（12）日在市議會質詢時指出，市府每年花20幾億補貼客運業者，希望市民提高搭乘大眾運輸比例，但小客車與機車數量卻連續3年成長，公車運輸量反而連年下降，他要求交通局慎重評估現行大眾運輸方案，要推出讓市民有感的新政策。

交通局長葉昭甫表示，近年因疫情使市區公車運量較往年少，市府除持續以免費公車、完善公車路網及提高服務品質等策略，提升市民使用大眾運輸率，也藉由公車班次自動稽核機制，督促客運業者精準發車，提供可靠的大眾運輸服務；此外，也已著手規劃於重要幹道、路廊推出幹線公車，透過密集發車班次，提升市民搭乘大眾運輸的便利，朝大眾運輸市占率20％目標邁進。

市議員李中今天在市議會交通地政業務質詢表示，依據交通部的統計數據，今年上半年小客車數量就比去年增加了9,196輛，機車也增加11,160輛，這已是連續兩年都呈現成長趨勢；反觀公車運輸量，卻是連續兩年都下降，去年年比前年年整整少了2,200萬人次的運量，這是個極大的警訊，顯見目前交通局的大眾運輸政策，對民眾毫無吸引力。

李中指出，市政府每年編列２０幾億來補貼大眾運輸業者，目的是希望市民減少使用私人運具，搭乘大眾運輸工具，既能減輕市區道路的壅塞問題，還能達到節能減碳的雙重目標。

但從數字來看，公車搭乘量卻不斷減少，免費政策以外，交通局或許要往幹線化與區域小巴密集接駁的方向來思考，用高密集度與好的服務品質，才能吸引現在搭乘者以外的市民加入公共運輸行列。＃

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