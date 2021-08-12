支援第一線員警 大雅獅子會等捐贈酒精等防疫物資

大雅獅子會等捐贈酒精等防疫物資，供大雅派出所基層員警使用。（獅子會提供）

2021/08/12 18:21

〔記者歐素美／台中報導〕防疫期間，公務機關服務台等每2小時要擦拭消毒一次，酒精消耗量非常大，大雅獅子會有鑑於此，今天會同雅潭神獅子會及卡登建設，捐贈36瓶40公升的酒精及1批茶樹精油酒精噴霧隨身瓶，供大雅分局大雅分駐所基層員警使用，為站在第一線的員警，增加保護力。

大雅派出所所長蔡易儒表示，防疫期間，公務機關服務台等每2小時要擦拭消毒一次，加上防警站在防疫第一線，進出辦公室或酒精消毒門等都要使用酒精消毒，因此酒精的使用量非常大。

大雅獅子會會長李建帆獲知後，因獅友卡登建設董事長張瑞泰的公司有在生產酒精，因此，找來雅潭神獅子會及卡登建設公司一起合作，今天捐贈36瓶40公升的酒精及1批茶樹精油酒精噴霧隨身瓶，給大雅派出所，並感謝警方給予這個機會，讓獅子會有機會回饋社會；大雅派出所所長蔡易儒則回感謝狀 。

雅潭神獅子會會長林惠君則表示，謝謝第一線的警察同仁給予其回饋的機會，因其本身從事保險業，之前警察團險即由該公司承接，在保護其財產安全時還能用酒精讓員警多一層保護，非常感謝。

卡登建設董事長張瑞泰指出，因該公司剛好生產酒精，謝謝獅子會給予這次機會，讓他能共襄盛舉做公益。

大雅派出所長蔡易儒（左）回贈謝狀給獅子會人員。（獅子會提供）

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