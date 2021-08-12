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    中市觀旅局微博自稱「灣灣」 議員：中國統戰用語促正名

    中市觀旅局微博官方帳號自稱「灣灣」竟是中國統戰用語，議員促正名。（記者蘇孟娟攝）

    中市觀旅局微博官方帳號自稱「灣灣」竟是中國統戰用語，議員促正名。（記者蘇孟娟攝）

    2021/08/12 17:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員林德宇、何敏誠今在議會交通地政業務質詢時，指出台中市觀旅局官方社群「大玩台中」微博帳號屢以「灣灣」自稱，不少人摸不清頭緒「灣灣」是什麼，經查赫然發現竟是中國官媒對台統戰喊話用語，批過度迎合中國，促正名台灣。觀旅局長韓育琪允檢討。

    台中市觀旅局官方社群微博帳號自稱的「灣灣」到底是誰？林德宇、何敏誠今日在議會質詢中，現場詢問在市府局處長有沒有人知道「灣灣」是誰，結果無人回應。

    林德宇接續指出，觀旅局的微博官方帳號從去年10月起，不時使用「灣灣」一詞取代「台灣」作為自稱，包括「你可曾來過灣灣的台中科學博物館」、「總部落腳灣灣中部的大型商業銀行並不多」、「 灣灣每個縣市」、「灣灣中部」等。

    林德宇說，起初也對「灣灣」指稱不明所以，民眾對「灣灣」說法也感到陌生，之後赫然查到2019年底中國官媒央視的主播，曾在節目上喊話，指「台灣的前途繫於祖國統一，台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」，才知道原來「灣灣」是指台灣。

    林德宇也說，觀旅局去年10月開始在每篇貼文中加入「灣灣」一詞，在此之前都只使用「台灣」，改用「灣灣」之後的貼文互動量，也並沒有顯著提高，目前每篇貼文的按讚、留言及轉發數幾乎都是個位數，他質疑，改用「灣灣」一詞有達到預期成效嗎？

    林德宇說，其他縣市的觀光機關有經營微博帳號，卻未有使用「灣灣」這樣的用詞，既然「灣灣」一詞確實曾被用於中國官媒統戰喊話，在這樣的脈絡下，台中市觀旅局的官方微博帳號竟使用「灣灣」自稱，只求吸睛卻過度迎合中國，十分不妥應該正名稱台灣。

    觀旅局長韓育琪表示，因微博的主要使用者是中國居民，「灣灣」是他們的習慣用語，為了配合當地，才使用該詞語，會檢討這樣的使用是否合宜，以及觀旅局官方微博的觸及率等行銷成效。

    中市觀旅局微博官方帳號自稱「灣灣」竟是中國統戰用語，議員促正名。（林德宇提供）

    中市觀旅局微博官方帳號自稱「灣灣」竟是中國統戰用語，議員促正名。（林德宇提供）

    中市觀旅局微博官方帳號自稱「灣灣」竟是中國統戰用語，議員促正名。（林德宇提供）

    中市觀旅局微博官方帳號自稱「灣灣」竟是中國統戰用語，議員促正名。（林德宇提供）

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