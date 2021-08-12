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    兒遭槍殺凶手無保獲釋 母悲捧遺照下跪陳情

    花蓮市朱姓男子6月底遭槍殺，溫姓主嫌羈押未滿2個月無保獲釋，死者家屬今天下午持遺照到花蓮地檢署前下跪陳情。（民眾提供）

    花蓮市朱姓男子6月底遭槍殺，溫姓主嫌羈押未滿2個月無保獲釋，死者家屬今天下午持遺照到花蓮地檢署前下跪陳情。（民眾提供）

    2021/08/12 17:39

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市朱姓男子6月底遭人開槍擊中頭部身亡，溫姓主嫌被以殺人等罪嫌羈押，但至今未滿2個月就無保獲釋，被害人家屬今天下午捧著遺照到花蓮地檢署前下跪陳情，朱母悲痛地說，兒子養了19年被開搶打死，結果凶嫌還可出來過父親節打卡慶祝；家屬也擔心對方有背景會向他們報復。花檢指出，對於家屬陳情的內容會進行了解。

    檢警調查，24歲溫姓男子與19歲朱姓男子的家人發生糾紛，朱男疑不甘家人被欺負，6月22日深夜穿著防彈背心，與友人持刀跟辣椒水找溫男理論，被溫男持槍反擊，雙方在街頭飛車追逐，溫男沿路開槍射擊朱男車輛，朱男最後在吉安吉興路一段被攔下，溫男直接往駕駛座開槍，朱男頭部中彈送醫不治。

    溫男逃離現場，開貨車把涉案車輛載到宜蘭藏匿，再逃到台北，直到6月27日才投案。溫男家屬當時向警方指稱，一個月前出門，就曾經被同一幫人馬開車埋伏攻擊，這次二度發生衝突，溫男是為了保護家人才會開槍。溫男被以殺人、違反槍砲彈藥等罪嫌移送，法院裁定羈押。

    由於案件偵辦告一段落，蒐證已完畢，沒有繼續羈押的必要，本月5日羈押38天的溫男無保獲釋。被害家屬不滿到地檢署陳情，由政風室受理。朱男母親抱著兒子遺照痛哭失聲，哭喊：「凶手殺了我兒子，還可以出來歡度過父親節，案件至今都沒有給家屬一個交待，每次問都只會說偵查不公開，我們還要擔心被對方報復，住家外面裝了一堆監視器。」

    主任檢察官兼發言人周芳怡說，目前案件還在偵辦當中，不宜透露太多案情，對於家屬陳情的內容會進行了解，花蓮犯罪被害人保護協會也有對被害家屬進行法律諮詢跟協助。

    死者家屬持遺照到花蓮地檢署前下跪陳情。（記者王錦義攝）

    死者家屬持遺照到花蓮地檢署前下跪陳情。（記者王錦義攝）

    死者家屬持遺照到花蓮地檢署前陳情。（記者王錦義攝）

    死者家屬持遺照到花蓮地檢署前陳情。（記者王錦義攝）

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