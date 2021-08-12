批中市停車場充電柱不足 議員：節能減碳只是口號

市議員批台中市電動車愈來愈多，但是停車場的充電柱卻不足，節能減碳是口號。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/12 15:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市電動汽車愈來愈多，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人今天在市議會提出質疑，全市141處公有路外停車場，卻只有設置251座充電柱，其中129處停車場更是只設有1座充電柱，如何推動台中市成為綠色運輸的城市，並批市長盧秀燕節能減碳只會喊口號。

交通局表示，充電樁設置原則，最低設置數量是依「台中市發展低碳城市自治條例」第30條規定，車位達50格以上停車格的公有路外停車場，應設置1處以上充電設備，現交通局權管141場公有停車場，目前已設置251座電動車充電柱，其中129場均設有1座，12場均設有2座以上；交通局會持續滾動式檢討使用需求，評估增設及汰舊換新充電設備，並陸續建置，預計2025年達330座、2030年達430座。

林祈烽今日在市議會質詢表示，設籍台中的電動汽車總數超過1500台，電動機車也突破6萬輛，台中市可說是對電動車車主最友善的一個城市，其中電動汽車充電站575站全國第1、電動機車充電站702站全國第2。可是，全市141處公有路外停車場，為什麼才設置251座充電柱而已。

林祈烽說，有市民向他投訴，公有民營停車場的電動車停車格充電柱太少，像東興立體停車場就有8個電動車停車格，卻只有1格設有充電柱可供車主充電，其他車格只有豎立電動汽車專用停車格告示牌，完全沒有充電設備。

林祈烽質疑，有車位沒有充電設備，不但會讓電動車車主感到不便，對燃油車車主來說，更是一種特權，明明就是停車格，又沒有充電設備，為什麼不准一般燃油車停放。

林祈烽表示，全市141處公有路外停車場，就屬水湳智慧城中央停車場的51座充電柱最多，其次是台灣大道市政大樓地下停車場有21座，豐原（自強南街）第二停車場有15座，中央公園南側和北側停車場各有8、9座，其餘129處停車場則都只設有1座充電柱，明顯是為了「應付」法令規定才依法設置的。

林祈烽要求，市府該增設充電柱就要增設，不要把責任全推給民間，沒有設充電柱的停車格，則應開放給所有汽車停用。

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