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    村長兩度性侵女受刑人 被錄下「要不要玩」鹹濕對話成證據

    台中高分院二審駁回陳男上訴，維持4年徒刑。（資料照）

    台中高分院二審駁回陳男上訴，維持4年徒刑。（資料照）

    2021/08/12 15:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子陳世賓於擔任彰化縣田尾鄉豐田村村長期間，受彰化地檢署委託，督導宣告緩刑的女子小芳（化名）執行義務勞務時，他竟強制猥褻與性侵害未遂，還被錄下他慫恿小芳「要不要再來玩」、「妳可能是性慾過度啦」等言語，台中高分院依公務員假藉職務機會，故意犯強制性交罪與未遂罪、偽造私文書罪，判處4年徒刑，可上訴三審。

    台灣刑法設有緩刑制度，但部分的緩刑案，法官會提出條件，包括被告應接受法治教育，或提供義務勞務服務等，後者最常見的是委託鄉鎮市區公所、村里辦公室，督導打掃清理公園馬路、修剪路樹等。

    判決書指出，女子小芳於2019年偽造有價證券，法院給她諭知緩刑5年，條件是應提供80小時義務勞務，彰化地檢署遂委託彰化縣田尾鄉豐田村辦公室執行，當時的村長陳世賓是督導人。

    2019年10月17日中午，小芳被指派修剪樹木，陳男藉故騎乘機車將她載到豐田村一處工寮內，不顧小芳反抗，強吻並性侵害得逞，同年10月20日上午又再度把小芳載到工寮，企圖故計重施性侵，但因小芳抵抗，陳男無法解開小芳牛仔褲而未遂，這段過程，還被小芳錄音，陳男詢問小芳「要不要再來玩」，小芳回答「不要，不要。不然等一下法院的人來怎麼辦」。

    另外，陳男明知小芳17日下午，沒有執行義務勞務，卻於工作日誌、緩刑義務勞務執行登記簿及簽到表，偽簽小芳之名，但小芳還是提出告訴，陳男則坦承犯行，彰化地院依公務員假借職務上之機會，故意犯強制性交罪與未遂罪，以及公務員假借職務上之機會偽造私文書罪，判處徒刑4年，彰化地檢署與陳男都上訴二審。

    陳男上訴並翻供說，他承認有撫摸小芳胸部與下體等猥褻行為，但否認強制性交與未遂，他宣稱「我們是合意」，陳男的律師則答辯說，陳男不是強制性交，只是利用職務機會猥褻小芳。

    台中高分院卻認為，第一次性交時，陳男不斷逼問「舒服嗎，要插嗎？」，小芳明確表示「不舒服」、「不要這樣」、「不要」，第二次的錄音顯示，陳男問小芳「妳會舒服嗎？」，小芳回答「不舒服」，陳男又繼續說，「妳可能是性慾過度啦」等語，這些都可顯示陳男違反小芳意願性侵害，一審判決並無錯誤，駁回上訴，維持一審判決，可上訴三審。

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