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    大安媽祖文化園區投資額漸高 中市議員憂成蚊子館

    大安媽祖文化園區投資越來越高，市議員張耀中擔心成為閒置蚊子館。（市府提供）

    大安媽祖文化園區投資越來越高，市議員張耀中擔心成為閒置蚊子館。（市府提供）

    2021/08/12 16:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕大安媽祖文化園區未來ROT要投資近10億？台中市議員張耀中今天在市議會提出質疑，指園區評估規劃到完工以來已過了10年，未來如有媽祖神像什麼時候興建完成不知道，但是現在投資金額越拉越高，擔心讓投資者開發意願怯步，讓園區閒置成為蚊子館。

    觀旅局表示，大安港媽祖文化園區目前辦理促參委外營運可行性評估作業，初步將展覽、餐飲、文創/農特產品展售、觀光設施興建等項目納入評估，並擴大招商彈性、增加廠商投資誘因。

    觀旅局並指出，因可行性評估仍在進行，廠商所需投資金額將再審慎評估，而招商模式也將保持彈性，ROT或BOT模式都將審慎評估，並廣納投資廠商與各方意見，期盼藉民間廠商經營能力及創意，讓公共財產活化、提升大安港媽祖文化園區整體觀光效益。

    市議員張耀中今天在市議會交通地政業務質詢表示，大安媽祖文化園區從評估規劃到完工以來已過了10年，園區完工已花費6.29億。基座設計費也花了近3000萬，未來如果還要廠商投資10億，恐讓評估時間再拉長。

    張耀中表示，根據觀旅局委託的可行性報告評估，專家認為營運期訂為35年，投資意願需重新調查，要再訪談潛在廠商，目前可行性及必要性不強；又由OT（委託民間機構營運）改為ROT（由民間機構投資新建並為營運）且投資金額由2400萬餘元修正提高為9億7000萬餘元，投資條件差異甚多，且規劃興建基座建築南北棟住宿設施真有其必要性 。

    張耀中指，報告中也指出，未來預計用門票收入遂影響觀光意願，且整體財務計畫模型不理想，投資條件連財政部促參司都不看好，他很擔心大安媽祖文化園區即使蓋好也能成為蚊子館，觀旅局真的要好好想一想。

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