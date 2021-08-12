台中大里天坑漏夜回填 出動透地雷達檢測下午開放通行

台中大里文心南路昨天出現天坑吞車，造成一名女駕駛受傷送醫。（記者陳建志攝）

2021/08/12 14:57

［記者陳建志／台中報導］台中大里文心南路昨天下午出現長寬約3米的天坑，造成一名女駕駛開車行經掉入洞內受傷送醫，市府建設局、水利局檢測後漏夜回填，昨晚8點多完成灌漿回填後，今天上午重鋪AC，並請來朝陽科大營建工程系操作透地雷達檢測路面下狀況，目前排除是汙水下水道工程釀禍，若檢測無異狀預計下午3、4點重新開放通行。

市府建設局長陳大田表示，昨天出現坑洞後立刻積極進行善後，在清理完坑洞下浮動的沙土，並確定沒有繼續下陷的危機後，昨晚8點多完成以控制性低強度的混凝土回填，在靜置一晚確定凝固後，今天上午完成柏油路面重鋪，並請朝陽科大出動透地雷達檢測路面下是否還有掏空情形。

因外界懷疑天坑和汙水下水道工程有關，陳大田表示，勘查後發現當初下水道開挖的工作井離這個坑洞還有一段距離，且經下水道工程TV檢視，確認管壁平滑無破損，因此排除是汙水下水道工程造成，因過去附近區域是農田有眾多灌溉溝渠，將清查後釐清原因。

負責檢測的朝陽科大營建工程系助理教授許耿蒼表示，今天操作透地雷達檢測路面下狀況，設定深度為5米，可檢測出路面下管線和孔洞的狀況，今天將把檢測數據帶回判讀後交給建設局參考。

建設局表示，今天除檢測完成回填的坑洞四周狀況，也會檢測文心南路從中投公路到福田二街間，約二個車道寬的路面下狀況，確保沒有出現下陷掏空的情形，若檢測無異狀，今天下午3、4點就會重新開放通行。

台中大里文心南路昨天出現天坑吞車，下陷的坑洞今天已經補好重新鋪上柏油，預計下午開放通行。 （記者陳建志攝）

台中大里文心南路昨天出現天坑吞車，市府進設局今天請朝陽科大出動透地雷達檢測附近路面下狀況，確保沒有掏空情形。（記者陳建志攝）

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