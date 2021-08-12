台中第1條觀光巴士路線 台灣好行9月下旬上路

台中市第一條市區觀光巴士「台中時尚城中城線」台灣好行路線將在９月下旬啟動。（觀旅局提供）

2021/08/12 16:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第一條市區觀光巴士、由交通部補助的「台中時尚城中城線」台灣好行路線將在9月下旬啟動。

中市觀旅局長韓育琪表示，未來會努力跟交通局合作，盤點規劃山海屯各一條屬於台中市自編預算如同台灣好行的台中市觀光公車，再加上「台中時尚城中城線」，讓台中市可有４輛觀光公車。

台中市有眾多的觀光路線，但是公車只有到達一個點，卻沒有線的觀光公車，市議員王立任、張玉嬿、張耀中及黃守達今天在中市議會交通地政業務質詢提出詢問，台中市第一條向交通部爭取的台灣好行的觀光巴士何時可通，未來是否可以再向交通部爭取，或者是自編預算在山海屯各增加一條台中市的觀光巴士，並且加入台中市的特色及在地導覽。

王立任並表示，2017年到2019年觀光人口增加，從190萬增至217萬，增加了27萬，旅客主要來自是日本及韓國，在後疫情時代，要求市府要超前部署，只有一條觀光巴士不夠，建議規劃屬於山海屯特色的觀光公車。

觀旅局長韓育琪表示，台中市第一條市區觀光巴士、由交通部補助的「台中時尚城中城線」台灣好行路線原本是在8月要通車，但是因為疫情改在9月下旬啟動，交通部補助378萬，目前正在進行彩繪及車站設計。

路線將由台鐵台中車站出發，採左右環型路線串連台中州廳、大墩文化中心、美術園道、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館、中山堂、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠等多個都會文創據點與舊城新風貌景點，平日預計開行28班次，假日則增加到48班次。

至於是否增加山海屯台灣好行觀光巴士，韓育琪表示，各縣市都在向交通部爭取，但是有一定的門檻，因此正與交通局共同成立工作小組，進行盤點，台中市237條公車，盤點出20條類觀光公車，正研議找出山海屯比較具有代表的類觀光公車，努力規劃出山海屯各1條，讓台中市有4條觀光公車。

多位中市議員指一條觀光巴士不夠，要規劃山海屯觀光巴士，並且進行景點串連。（記者蘇金鳳攝）

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