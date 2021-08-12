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    正義魔人？ 碩士工程師辱罵違規騎士三字經 被揍得牙斷骨折

    台中地院將罵人的碩士工程師，以及打人的騎士與朋友，3人全都判刑。（資料照）

    台中地院將罵人的碩士工程師，以及打人的騎士與朋友，3人全都判刑。（資料照）

    2021/08/12 13:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕碩士畢業的莊姓軟體工程師，去年10月於中市南屯區見王姓男子騎機車違規右轉，莊男竟於路口處，高聲辱罵三字經、「幹，你他媽闖紅燈」，被王男與柯姓友人揍得鼻青臉腫，傷勢頗為嚴重，左眼周圍骨折，連門牙都被打斷，雙方互告之後，台中地院依公然侮辱罪判處莊男拘役15日，動手的王男與柯男依傷害罪各判徒刑5月、4月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，31歲的莊姓碩士工程師，去年10月29日傍晚5時許，於南屯區向上路3段，見36歲的王姓男子騎機車紅燈右轉，雙方互不相識，莊男卻高聲於路口，辱罵三字經等不雅字詞，被激怒的王男停下機車，先用拳頭痛揍莊男臉部，王男的柯姓朋友也加入戰局，2人徒手或持安全帽痛打莊男。

    莊男傷勢頗為嚴重，被揍得鼻青臉腫，左眼周圍眼眶骨折與挫傷，頭部挫傷，左上門牙斷掉，雙手擦傷，雙方互告後，檢方將3人全部起訴。

    台中地院審理時，3人都不否認辱罵或毆人，法官認為，莊男見交通違規，即以穢言侮辱王男，觸犯公然侮辱罪，判處拘役15日，可易科罰金1萬5000元，分別為國中、高職畢業，因疫情而無業的王男與柯男，則觸犯傷害等罪，分別判處5月、4月徒刑，可易科罰金。

    法官認為，柯男與王男聯手傷害莊男，且柯男持安全帽毆打莊男，但事後柯男已賠償1萬元，考量他無前科，宣告緩刑2年，條件是應再分期付款莊男4萬5000元，可上訴。

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