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    機車待轉區成「待撞區」 中市議員促向高雄取經

    機車待轉區成「待撞區」，中市議員吳敏濟促向高雄取經。（記者蘇孟娟攝）

    機車待轉區成「待撞區」，中市議員吳敏濟促向高雄取經。（記者蘇孟娟攝）

    2021/08/12 13:06

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕機車待轉區危險性高，台中市議員吳敏濟指出，近4年半來台中市機車待轉區共發生158件車禍，造成多達225人受傷，儼然成「機車待撞區」，守法的無辜騎士屢傳「被車禍」，代價慘重，促交通局取經高雄經驗，設安全性更高的左轉機車專用道取代二階段左轉；交通局長葉昭甫指出，外縣市作法可以參考，會找高肇事率的路口研究改善交通安全之道。

    吳敏濟指出，今年5月28日晚間9時餘，大甲區外環道經國路與和平路口，一輛重機違規在路口撞上對向左轉轎車，待轉區內二位機車騎士被高速翻滾的重機撞擊，其中剛下夜班的陳姓男子傷勢嚴重，心臟主動脈剝離、肺部出血、脾臟破裂、肝臟撕裂傷、胃及腸子部份切除，並安裝了人工肛門，家中上有老下有小，家庭經濟頓失依靠，吳敏濟還為此發起急難救助。

    吳敏濟指出，根據警方的統計，自2017年至今年7月間止，台中市發生於待轉區的交通事故就有158件，造成多達225人受傷，突顯機車待轉區的高風險。他說，交通單位強制採取機車二階段左轉政策，原為避免機車左轉時與同向或對向車輛產生撞擊，雖然有一定的成效，但也使機車族一進待轉區後，即曝露在「待撞」的風險中，促交通局檢討。

    吳敏濟指出，高雄早在2017年中正一路與大順三路就開始設置左轉機車專用道，機車能與汽車同時左轉，不必到待轉區等待左轉，高雄市交通局公佈一年車禍件數從60件降為35件，既快速又安全獲得機車騎士很高的評價，目前台北市也跟進採用左轉機車專用道。

    吳敏濟指出，台中市目前有19處T字路口改採左轉機車專用道，但十字路口仍全部保留待轉區，十字路口交通流量更大，任憑機車騎士曝露在待撞的危險中，台中市也應該立即跟進，以免更多的機車騎士受害。

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