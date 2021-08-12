中市搭私人載具高達8成1 議員促提高民眾搭大眾運輸比例

市議員黃守達批台中市搭私人載具高達8成1，全國最高，要求市府提民眾搭大眾運輸的誘因。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/12 11:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線4月通車，讓台中市大眾運輸系統邁入新的里程碑，市議員黃守達今天在市議會質詢表示，全台汽機車登記數量今年到6月達112萬多輛，6都最高，機車登記數量為176萬多輛，是6都第3高，根據交通部統計，去年台中市民使用私人載具為81%，搭私人載具通勤通學為87.8%，全國最高，要求提高搭民眾搭大眾運輸達3成，減少搭私人載具所造成的空污、肇事、停車問題。

交通局長葉昭甫表示，在後疫情時代，會努力進行捷運、鐵路、公車及公共自行車租賃的串連，中間方面會努力朝有2成民眾搭大眾運輸的比例。

市議員黃守達今天在市議會交通地政業務質詢表示，中捷綠線今年4月25日正式通車，公車核定路線237條，iBike設置有999個站點（YouBike1.0系統319站、YouBike2.0系統679站）台中市所提供的大眾交通運輸服務與共享運具越來越多，亦越來越完整，但是私人機動運具登記數量卻依然有增無減。

黃守達指出，今年6月汽車登記數量已來到1,127,084輛，為全台之首；機車登記數量已來到1,766,723輛，僅次於新北、高雄。若以1年內的增加數量來看，台中市在1年內汽車登記數量共增加16962輛，機車30040輛，2種私人機動運具皆是全台數量增加最多。

黃守達指出，根據交通部去年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析指出，台中市的公共運輸市占率僅8.6%，而私人機動運具市占率則高達81%，搭私人載具通勤通學為87.8%，私人機動運具數量的增長衍生了很多問題，移動汙染源造成的空氣汙染、停車位不足、事故率也相應提高。

黃守達認為，新北為人口第一大城，面積也與台中相當，台中大眾運輸的提升目標應可向其看齊，新北公共運輸市占率為33.6%，私人機動運具市占率則為53.8%。台中在降低私人運具的市占率以及提升公共運輸使用率顯然還有很大一段路要走，交通局應有更完善通盤的交通政策。

黃守達要求，後疫情時代，大眾公共運輸的運量如何規劃提升，交通局更要說清楚講明白。7月底時盧秀燕市長強調以防疫安全為優先，市府不會特別追求捷運運量的提升。以防疫為優先考量當然沒問題，但是大眾運輸搭乘率提升的推動工作也不能因此停止。交通局與中捷公司應設定更明確的目標與規劃來因應。

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