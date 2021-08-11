搞丟14800元歷經6天尋回 失主狂喜直呼奇蹟

貨款失而復得，洪男高興的感謝警方及熱心民眾。（記者許國楨翻攝）

2021/08/11 21:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名洪姓業務員上週趕著收貨款，匆忙中將一筆1萬4800元貨款搞丟了，雖焦急報案協尋卻一直沒有下文，直到6天後才由一名大樓管理員拿到警所招領，原來他拾獲當下以為是大樓住戶遺失，一擱多日無人認領才拿到警所，而貨款失而復得，也讓洪男高興的在臉書發文，讚賞台灣最美麗的風景是人。

台中市第四分局大墩派出所當天受理洪男報案，稱遺失1萬4800元的貨款焦急不已，懇求員警幫忙，副所長蔡明松得知安撫洪民情緒，進一步詢問遺失地點和確切時間，洪男表示，當時在南屯區跑業務，因趕著收貨款沒有特別留意，最後才發現口袋中的現金不翼而飛。

警方得知原委，立即根據洪男行徑路線調閱監視器，尋找蛛絲馬跡，第一時間雖未發現該筆遺失物，但允諾若有民眾撿到所內，會第一時間通知，而歷經事發6天後，原本不抱任何希望的洪男接到員警來電，稱一名大樓管理員當天即在大樓外撿到一只透明夾鏈袋，袋外寫著洪男名字，原以為是大樓住戶遺失，才暫時收起來等待認領。

未料一擱多日都無人認領，清點袋內現金後原封不動拿到警所招領，洪男欣喜若狂表示，這筆錢是他將近半個月的薪水，可以失而復得，簡直比中樂透還高興，對於員警的細心積極表示感謝，更感謝拾金不昧的民眾，他同時在南屯區社區臉書發文感謝，直呼奇蹟，讚賞台灣最美麗的風景是人。

所長葉信良貼心提醒民眾騎乘機車，無論是否攜帶貴重物品，請將所攜物品妥善保管，離車時也隨身攜帶離開，以免因一時疏忽，成了宵小的目標。

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