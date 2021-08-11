4公投台中投票權人名冊 即起到8/12開放查詢

台中市全國公投投票權人名冊8月10日到12日開放查詢。（台中市政府提供）

2021/08/11 21:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕原定8月28日投票的全國性公民投票及第10屆立法委員（台中市第2選區）陳柏惟罷免投票，受疫情影響延後，台中市民政局說，各戶政事務所造冊作業未受影響，已於原定投票日前20天（造冊基準日即8月8日）完成編造投票（權）人名冊作業，8月10日至12日開放民眾查詢公投案投票權；另外，立委陳柏惟罷免案則可到台中市第二選區戶籍地公所閱覽投票人名冊。

台中市民政局長吳世瑋說，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等4項全國性公民投票日期原定8月28日舉行，受疫情影響延至12月18日投票；第10屆立法委員（台中市第2選區）陳柏惟罷免，則改於10月23日投票。

吳世瑋說，兩種投票都以原8月28日有投票權資格的投票（權）人為限，即8月8日（含當日）已登錄戶籍登記資料依規定有投票（權）人資格者，編入投票（權）人名冊；至於已編入名冊的投票（權）人於8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地行使投票權，提醒民眾須特別留意。

吳世瑋說，2類投票日因疫情延後，造成戶所保管名冊期間拉長，相對增加民眾戶籍異動改註劃刪的情形，大幅增加戶所作業上的難度。以烏日戶政為例，公民投票初步統計人數6萬3778人，罷免投票初步統計人數6萬1153人，該區劃分49個投票所，每個投票所須造3份名冊，以2個投票案計算，共須編造294份名冊。

同時還須核對人名按「戶」裝釘2類投票通知單（約12萬4931張）。在投票（權）人名冊及投票通知單送出前，都仰賴戶政人員小心翼翼、謹慎改註相關異動，對戶政人員而言無形中將造成不小作業壓力，感謝所有戶政人員的辛勞與付出。

民政局說，8月10日至12日止，民眾憑身分證字號及生日即可至內政部戶政司網站（https://www.ris.gov.tw ）查詢，或到戶籍地區公所閱覽投票權人名冊。立委罷免投票部分，則可到台中市第2選區戶籍地區公所閱覽是否具備投票資格，若對查詢結果有疑義，請於閱覽期間內，向戶籍地區公所申請更正，以保障投票權益。

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