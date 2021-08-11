米其林必比登美食榜揭曉 林佳龍：吃台中美食挺餐飲業

米其林揭必比登美食榜，前交通部長林佳龍特地號召以行動支持餐飲業。（圖：擷取自林佳龍臉書）

2021/08/11 20:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕米其林指南今揭曉必比登美食，台中有33店家入選，前交通部長林佳龍喊話，一起用行動支持餐飲業，台中美食吃起來；他強調，只要用心作出的料理，都是好味道，米其林評鑑的不只是味道，更是對食物的尊敬與心意。

林佳龍指出，來台進入第3次評鑑的米其林不只是美食指南，也引介國際旅客用美食認識城市，對城市的行銷有莫大的助益；他在2019年擔任交通部長任內，就與觀光局努力促成台灣更多的城市可以參與米其林評鑑，讓世界看見台灣的美食與高水準的餐飲服務。

林佳龍說，身為台中人，期盼始終秉持獨立且公正的米其林，可以選擇台中成為評鑑城市，結果在2019年底，他以交通部長的身分與米其林共同正式宣布台中將與台北並列，獲納為米其林指南（The MICHELIN Guide）評鑑城市，成為米其林指南的台灣第2座城市。

林佳龍也道出米其林選擇台中的原因，包括交通部觀光局同仁的努力功不可沒，但台中這座偉大且朝氣蓬勃的城市，巷弄間都瀰漫勇於嘗試的精神，間接醞釀多元且深厚的美食底蘊，才是真正獲得米其林青睞的主因，所有在餐廳、廚房忙碌的廚師們，與台中市民才是最大的功臣。

林佳龍說，三級警戒期間，多數國人在家自「煮」防疫、居家辦公，餐飲業的生態受到考驗，除了政府紓困方案，許多餐飲業者也努力開發宅配等模式，盼能度過難關。

他說，台灣的美食選擇多，可以從夜市小吃到星級飯店，今年米其林指南公布的必比登推介名單中有熟面孔，也有19家新入選的店家，其中有13 家位於台中，像是饕之鄉李姐的店，必吃招牌小籠湯包，還有視覺味覺一次滿足的小籠湯包牛肉麵、南區復興路上的台中肉員，飄香80年的銅板美食，溫油浸泡的肉圓，配上辣米醬最對味。

林佳龍說，不知道大家心中的美食小吃有入選嗎？隨著疫情警戒降級解封，有條件開放餐廳內用，大家除了到店內消費，也可以選擇外帶，為餐飲業者加油打氣。

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