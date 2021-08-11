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    台中烏日成功東路水淹民宅 將拆危樓闢2米新水路

    水利局副局長馬名謙（右3）、市議員吳瓊華（右4）等人今天會勘後，決定拆掉危樓，並新闢排水道解決淹水問題。（記者陳建志攝）

    水利局副局長馬名謙（右3）、市議員吳瓊華（右4）等人今天會勘後，決定拆掉危樓，並新闢排水道解決淹水問題。（記者陳建志攝）

    2021/08/11 20:36

    〔記者陳建志／台中報導〕烏日區成功東路30多戶民宅，日前接連兩天出現淹水達小腿肚的慘況，市府水利局經過規劃後，今天到場召開說明會，因發現一處排水溝阻塞，且有危樓阻礙排水，決定將危樓拆除後，在3個月內新闢一條2米寬的排水道，銜接成功大排，解決該區域淹水問題。

    烏日區成功東路30多戶民宅，8月1日、2日因西南氣流帶來降雨，連續兩天都淹水，不但道路變成小河，還有30多戶民宅進水，住戶凌晨起床徹夜擋水，台中市長盧秀燕當天偕同水利局長范世億到場了解淹水狀況，允諾將儘快查出原因解決。

    市府水利局經多日勘查、規劃，今天到場舉辦排水系統規畫設計說明會，包括市府水利局副局長馬名謙、烏日區長林崇懿、市議員吳瓊華、前立委顏寬恒等人都到場關心。

    經現場勘查後，發現一條銜接王田圳的支流出現崩塌阻塞，才會造成雨水溢流，且整個區域的排水都有「大腸接小腸」的狀況，其中並有一處排水溝阻塞，因上方有兩戶違建的危樓阻礙排水，將由水利局經公告等程序後拆除。

    因一名曾姓地土願意無償提供土地，水利局將從成功東路208號開始新闢一條長約100米，寬度、深度都2米的排水道，銜接下游的成功大排，為了早日解決民眾的淹水問題，吳瓊華要求在拆除危樓後，要在3個月內完成新排水道，讓民眾遠離水患之苦。

    水利局副局長馬名謙（右1）、市議員吳瓊華（右4）等人今天會勘後，決定拆掉危樓，新闢排水道解決淹水問題。（記者陳建志攝）

    水利局副局長馬名謙（右1）、市議員吳瓊華（右4）等人今天會勘後，決定拆掉危樓，新闢排水道解決淹水問題。（記者陳建志攝）

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