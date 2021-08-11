台中20餐廳蟬連必比登推介 東山棧一天賣200隻甕缸雞

東山棧蟬連必比登推介。（業者提供）

2021/08/11 18:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕《台北台中米其林指南 2021》今日公布必比登推介名單，台中有33個店家上榜，其中20家延續好味道，蟬連必比登推介，包括東山棧、范記金之園，東山棧以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞，即使疫情期間無法內用，每天外帶甕缸雞仍賣1、200隻；范記金之園好吃排骨飯讓饕客大排長龍，無法內用就帶到車上大塊朵飴。

東山棧粘老闆感謝品質再獲肯定，因疫情造成2個多月來3層樓大的餐廳無法內用，大大影響生意，但他說沒有讓任何員工無薪假，一切照常營業，全力做外帶生意，也不包便當，只做熟悉拿手的菜色與餐點，尤其早早就做外帶甕缸雞，也很受歡迎，雖然不比內用生意，但是做好外帶甕缸雞，每日能賣100隻、假日也能賣出約200隻。

市議員曾朝榮是東山棧的忠實顧客，從早年在大坑9號步道的鐵皮餐廳東山驛站，吃到移到新址址東山棧，他說東山棧的甕缸雞皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，非常鮮美，加上在地竹筍湯，非常對味，令人銷魂，22年來，老闆從年輕拚到壯年，女兒也來幫忙。

范記金之園飄香40年，提供草袋飯，雖然以原來用來烹煮米飯的藺草編織草袋技術已經凋零，店家仍精選台灣米配上雪裡紅乾，口感獨特，炸排骨也很受歡迎，范老闆說，去年在不知情下獲得推薦，感到驚訝又虛榮，今年一度擔心落榜會失落，加上遇到疫情無法內用，但一直以平常心應對，堅持一樣作法與口味，把每個顧客都當成米其林評審，今年再上榜感開心。

范老闆也說，堅持口味及品質不能打折，就像排骨炸的比較黑，就淘汰不賣，自己吃，飯煮得米粒過軟或過硬就重煮，今年疫情無法內用也影響生意，一開始業界都在賣便當，後來顧客仍回籠，就想吃最愛的口味，即使用現在有條件式內用，整體業績仍差2成，有顧客愛內用，但無法在店內吃套餐，仍買便當直接在車內享用。

范記金之園蟬連連必比登推介。（業者提供）

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