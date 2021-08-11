為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中20餐廳蟬連必比登推介 東山棧一天賣200隻甕缸雞

    東山棧蟬連必比登推介。（業者提供）

    東山棧蟬連必比登推介。（業者提供）

    2021/08/11 18:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕《台北台中米其林指南 2021》今日公布必比登推介名單，台中有33個店家上榜，其中20家延續好味道，蟬連必比登推介，包括東山棧、范記金之園，東山棧以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞，即使疫情期間無法內用，每天外帶甕缸雞仍賣1、200隻；范記金之園好吃排骨飯讓饕客大排長龍，無法內用就帶到車上大塊朵飴。

    東山棧粘老闆感謝品質再獲肯定，因疫情造成2個多月來3層樓大的餐廳無法內用，大大影響生意，但他說沒有讓任何員工無薪假，一切照常營業，全力做外帶生意，也不包便當，只做熟悉拿手的菜色與餐點，尤其早早就做外帶甕缸雞，也很受歡迎，雖然不比內用生意，但是做好外帶甕缸雞，每日能賣100隻、假日也能賣出約200隻。

    市議員曾朝榮是東山棧的忠實顧客，從早年在大坑9號步道的鐵皮餐廳東山驛站，吃到移到新址址東山棧，他說東山棧的甕缸雞皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，非常鮮美，加上在地竹筍湯，非常對味，令人銷魂，22年來，老闆從年輕拚到壯年，女兒也來幫忙。

    范記金之園飄香40年，提供草袋飯，雖然以原來用來烹煮米飯的藺草編織草袋技術已經凋零，店家仍精選台灣米配上雪裡紅乾，口感獨特，炸排骨也很受歡迎，范老闆說，去年在不知情下獲得推薦，感到驚訝又虛榮，今年一度擔心落榜會失落，加上遇到疫情無法內用，但一直以平常心應對，堅持一樣作法與口味，把每個顧客都當成米其林評審，今年再上榜感開心。

    范老闆也說，堅持口味及品質不能打折，就像排骨炸的比較黑，就淘汰不賣，自己吃，飯煮得米粒過軟或過硬就重煮，今年疫情無法內用也影響生意，一開始業界都在賣便當，後來顧客仍回籠，就想吃最愛的口味，即使用現在有條件式內用，整體業績仍差2成，有顧客愛內用，但無法在店內吃套餐，仍買便當直接在車內享用。

    范記金之園蟬連連必比登推介。（業者提供）

    范記金之園蟬連連必比登推介。（業者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2021米其林必比登推介出爐 台北58家、台中33家入選
    2021/08/11 10:35

    2021米其林必比登推介出爐 台北58家、台中33家入選
    拒絕「秘密客」上門評鑑 餐廳打官司擋米其林
    2021/08/04 19:20

    拒絕「秘密客」上門評鑑 餐廳打官司擋米其林

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    台北台中米其林指南8/25揭曉 必比登8/11打頭陣
    2021/07/28 13:50

    台北台中米其林指南8/25揭曉 必比登8/11打頭陣
    向米其林招手 台南爭取成為下一個推薦城市
    2021/04/26 13:34

    向米其林招手 台南爭取成為下一個推薦城市

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    臺中市今日熱門
    顏寬恆宣布歸還黨職 ！張博洋：大哥最重情義，但這齣真看不下去
    2021/08/04 20:17

    顏寬恆宣布歸還黨職 ！張博洋：大哥最重情義，但這齣真看不下去

    疫苗供貨量不穩 盧秀燕籲中央速開放混打
    2021/08/04 22:35

    疫苗供貨量不穩 盧秀燕籲中央速開放混打

    「紓困十方」被指膨風 經發局︰均列說明無不實
    2021/08/05 05:30

    「紓困十方」被指膨風 經發局︰均列說明無不實

    疫情降級推振興 喔熊主題套房有優惠
    2021/08/05 05:30

    疫情降級推振興 喔熊主題套房有優惠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播