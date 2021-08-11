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    警察淪小王！人夫抓姦在床 喝令「波麗士大人」全裸坐好蒐證

    台中市劉姓警察淪為小王，還被人夫喝令裸身錄影，市警局已對劉員進行行政處分。（示意圖）

    台中市劉姓警察淪為小王，還被人夫喝令裸身錄影，市警局已對劉員進行行政處分。（示意圖）

    2021/08/11 17:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣柯姓男子懷疑吳姓妻子與劉姓警察有染，去年5月夥同2名徵信社人員「抓猴」（抓姦），見妻子吳女與劉警在床上親熱「嘿咻」，柯男等3人手持錄影機，拍攝兩人赤裸證據，一絲不掛的吳女與劉警本能抓棉被遮掩，柯男與徵信人員卻喝令兩人不准動，裸身坐沙發上錄影，還威脅「你要你同事（警察）上來嗎？」、「拿30萬元精神賠償」，兩人事後提告，台中地檢署今天依無故竊錄身體隱私部位罪，起訴柯男與徵信人員3人。

    起訴書指出，32歲柯男住南投縣，懷疑其妻吳女與台中市警局的劉姓警察有染，去年5月21日凌晨1時許，由徵信社蕭姓、李姓男子陪同抓姦（另有2名徵信社人員守候於門外，檢方不起訴），於吳女租屋出門外，聽到吳女淫叫聲音，遂打開門鎖逕行進入，見兩人正在床上「連結、嘿咻」，柯男等3人持錄影機蒐證。

    吳女與劉警趕緊抓棉被，想遮掩裸身，柯男與蕭男勒令兩人待在床上不准動，之後，又命令兩人赤裸坐沙發上，蒐證錄影結束後，又威脅警察就在樓下，事情曝光不好，「要拿出30萬元精神賠償」、「你也是公家的（警察），警察都在樓下，你要你的同事上來嗎？」，以及「今天趕快處理，否則進派出所，裸照會公布媒體」、「你趕快開一個對方（柯男）能接受的數字，不然我就請警察上來，到派出所處理讓事情見光」，吳女只好簽署離婚協議書，劉警則簽下30萬元本票，賠償柯男和解。

    事後吳女與劉警分別聘請律師提告，台中地檢署認為，柯男等3人觸犯刑法的無故侵入住宅罪，以及以強暴妨害人行使權力等罪名，從重依無故竊錄身體隱私部位罪起訴。

    至於劉警提告的恐嚇取財罪，檢方認為，3人並沒有說出要加害生命、身體等言詞，徵信社人員也只是告知，吳女、劉警如果沒有與柯男和解，通姦之事曝光，會影響劉警的工作，如果賠償和解，可避免爾後面臨承擔問題，且吳女和劉警也是自行簽離婚協議書與30萬元本票，這部分並未構成恐嚇取財罪，裁定不起訴。

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