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    美髮師酒駕撞死黃暐瀚母當庭道歉 黃家不接受、檢求請勿交保

    方男酒駕肇事前曾與友人去KTV內飲酒，但卻辯稱沒有喝酒。（資料照）

    方男酒駕肇事前曾與友人去KTV內飲酒，但卻辯稱沒有喝酒。（資料照）

    2021/08/11 17:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市美髮師方兆杰今年5月酒駕被查獲，未料相隔不到1天竟二度酒駕還撞死資深媒體人黃暐瀚母親，台中地院今開庭審理，方男主動向黃家致歉，但黃家表達拒絕和解之意，「尊重法官審理、依法裁判」，公訴檢察官也說，方男酒駕一犯再犯，心存僥倖、無視法律存在，請法官不要讓他交保並依法嚴判。

    今年5月4日凌晨，方男酒後開賓士車行經西屯區文心路時，因闖紅燈被警方攔下查獲酒駕，依公共危險罪嫌移送偵辦，未料隔天也就是5日凌晨，他開著同輛車行經東興路一段時，高速撞上黃暐瀚70歲母親，黃母傷重不治，方男肇事後竟到超商買1瓶啤酒喝下，企圖規避酒駕責任，警方到場對他進行酒測，酒測值達0.4帶回偵辦。

    方男警訊中先是否認酒駕，辯稱因為受到驚嚇才去買酒壓驚，但檢警過濾路口監視器畫面追溯，循線查到方男案發前曾與友人在KTV內飲酒，凌晨2時許離開KTV，沿路高速行駛、闖多次紅燈均未減速，直撞擊到黃母才停止，檢方為此將他依公共危險致死罪起訴並羈押至今。

    台中地院今開庭審理，方男被借訊出庭時起身對黃家鞠躬道歉，表示對方自己行為非常懊悔，每天都在看守所抄寫心經，不敢奢求原諒，只希望表達內疚和後悔，但為了解決肇事賠償等問題，希望法官停止羈押，具保讓他出去賺錢，也請法官從輕量刑，讓他用行動表達歉意。

    但黃胞兄表達拒絕和解之意只對法官說，媽媽辛苦了一輩子，將我們兄弟2人扶養長大，才剛開始可以頤養天年，未料就發生這樣的事情，為何酒駕這種事情會一再發生？實在無法原諒。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    方男酒駕撞死黃暐瀚母，賓士車擋風玻璃碎裂，車頭也嚴重毀損。（資料照）

    方男酒駕撞死黃暐瀚母，賓士車擋風玻璃碎裂，車頭也嚴重毀損。（資料照）

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