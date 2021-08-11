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    中捷市府站聯開案流標逾1年 市府：下半年推出

    市議員李中批，中捷綠線市政府站的G9-1與G9-2聯開案去年流標至今未開標。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李中批，中捷綠線市政府站的G9-1與G9-2聯開案去年流標至今未開標。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/11 17:07

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線市政府站的G9-1與G9-2聯開案去年招商流標，市議員李中今天在市議會指出，流標迄今已年餘，當初與市府進行共同土開的廠商被成本壓得跳腳，要求交通局要在年底前完成招商，同時也可一併解決市府辦公空間不足問題。

    交通局長葉昭甫表示，在2019年兩年前進行招商，但是無人投標，因此去年至今年一直陸續修改法規及標案內容，其他四處聯合開發案也配合修改內容，而所修改內容已符合廠商端所期待，因此願意出標參與聯合開發，相關的修改內容，慢慢集中在此兩案中，在4、5月針對潛在投資者10多家廠，進行重新訪商作業，了解此兩案投資意願，在招標文件檢討，下半年會推出。

    市議員李中指出，市府當初與廠商一起進行土地開發，G9-1與G9-2廠商支出開發成本後，原本以為在捷運開通前，市政府就能完成招商讓他們收支平衡，但歷經兩任市長，這兩站的招商仍然在紙上作業階段，廠商財務撐得很辛苦，目前其他站的開發都已完成招標簽約，希望交通局在這兩站的作業能加把勁，在年底前要有成果展現。

    李中說，市政府的辦公空間不足，因此有許多局處散落在市府外，前市長林佳龍還搶台中高農的土地要來蓋第二辦公大樓，交通局可以思考把機158用地一起納入開發，屆時在G9-1或G9-2視需要保留約一萬坪的面積來作為都發局、環保局、交通大隊等局處辦公空間，既不用市府花錢，蓋得速度又快、品質說不定還會更好。

    另外，李中強調，若第二辦公大樓坐落在捷運站，公務人員上下班更可利用捷運與幹線公車，還能順帶解決交通與停車問題，可謂一舉多得。希望交通局不要陷在本位主義中，儘速與都發局與市府高層商議，提出更有建設性、更周延的方案，一次性解決問題。

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