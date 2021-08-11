去年高中生險遭河水沖走 台中新建南勢溪橋梁通車

斗潭橋完工通車。（記者張軒哲攝）

2021/08/11 16:31

〔記者張軒哲／台中報導〕斗潭路橫越南勢溪的溪中便道是龍井山腳里與沙鹿斗抵里居民往來捷徑，平常水位僅比路面低0.5公尺，每逢豪大雨水位易淹過路面，去年一位林姓高中生在雨天趕著上課，過河時連自行車帶人被湍急河水沖下溪流，所幸及時脫困。如今新建斗潭路南勢溪橋已在日前完工通車；市長盧秀燕視察指出，昨日下午突現國家級警報狂風暴雨，新建橋梁順利通過檢驗，保障地方居民通行安全。

今日通車視察典禮上，何先生代表21位地主到場致意，盧秀燕獻上花束，感謝地主們的無償奉獻。盧秀燕表示，很高興斗潭路南勢溪橋重建完工通車，原本的過水便道路面過低，只比河面高0.5公尺，每逢豪大雨或颱風，河水必淹過路面，無法通行。多年來地方殷殷期盼改善，因此她上任後立即編列1千多萬元預算，在原本的過水便道上方蓋一條橋，提升居民通行安全，改善原過水便道安全問題。

台中市政府建設局長陳大田表示，建設局在深入瞭解地方需求後，除積極籌措經費辦理新建橋梁工程，並順利取得地主們的土地使用同意書，「沙鹿區斗潭路南勢溪橋梁工程」長約80公尺（含引道）、寬6.5公尺，工程金額為1290萬元，於去年5月25日開工、今年5月底竣工。

市議員楊典忠表示，南勢溪的水環境營造與橋樑設施的改建應該是從前市長林佳龍就陸續爭取，前副市長林陵三到場視察會勘，可惜完工市府又隻字未提，這樣只見新人笑的施政，容易給外界割稻尾的聯想。

台中市長盧秀燕（右）與林姓高中生合影。（記者張軒哲攝）

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