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    台中大里路面又見天坑整輛車被吃掉 市議員要求市府負起賠償責任

    台中市大里路面驚見天坑，有民眾整輛車直接墜入坑中。（大里區樹王里長陳俞樺提供）

    台中市大里路面驚見天坑，有民眾整輛車直接墜入坑中。（大里區樹王里長陳俞樺提供）

    2021/08/11 17:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大里區文心南路接近南區路段今天出現天坑，整輛自小客車直接墜入坑中，導致受傷，市議員林德宇、何敏誠今天在市議會痛批市府道路施工品質低落，罔顧市民的生命安全，要求市府一定要儘速檢視該路段工程，確保沿線路基安全，並盡速提出究責報告，不要閃躲國賠責任。

    建設局表示，經當地里長下午通報後，建設局養工處立即派員前往設置警示設施，並調派吊車前往將民眾車輛吊起，目前初步研判，疑似工程造成路面逐步掏空所致，確切原因仍需相關單位釐清。目前女駕駛無明顯傷勢，受到驚嚇，為求慎重已協助就近送往中山醫院就醫，市長盧秀燕及建設局長陳大田已前往探視。後續市府也將盡力協助申請國家賠償事宜。

    市議員何敏誠今天在市議會交通地政業務質詢表示，交通罰款去年編列15億元，超收20億元，年年超收，交通道路卻一塌糊塗。

    市議員林德宇表示，文心南路為大里區連接市區的重要交通幹道，每日均有大量民眾使用，最近下了幾天雨，竟然就承受不住，好好的路破了一個大洞，讓民眾開車開一開突然墜入洞裡，痛批這是罔顧人命。

    林德宇、何敏誠質疑此事起因與日前剛撤除的市府污水下水道工程有關，他們要求市府一定要提出究責報告，並負起後續所有的賠償責任，不要再推託。

    台中市大里有民眾整輛車直接墜入路面坑洞中，市議員要求市府負起賠償責任。（記者蘇金鳳攝）

    台中市大里有民眾整輛車直接墜入路面坑洞中，市議員要求市府負起賠償責任。（記者蘇金鳳攝）

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